Sosyal medya bu belediye binasını konuşuyor

Marmaraereğlisi Belediyesi yeni hizmet binası mimari dokusuyla dikkat çekiyor bir çok mimari tarzı yansıtıyor

Marmaraereğlisi'nin yeni belediye hizmet binası Marmarereğlsi ilçesi D110 karayolu Çorlu Kavşağı yanında 1 bin 866 metrekare arazi içerisine 11 bin metrekare kapalı alana sahip 2'si bodrum kat olmak üzere toplam 9 katlı olarak projelendirildi.

Proje toplam bedeli olarak 11 milyon lira öngörülen CHP’li belediyenin yeni hizmet binasının mimari dokusu sosyal medyada gündem oldu.

marmara ereğlisi yeni belediye binası, roma, grek, mısır, endülüs, selçuklu, osmanlı, çemişgezek, yozgat ve antik bağcılar medeniyetinden izler taşıyor. muazzam mimari gerçekten. pic.twitter.com/UT5XIEdDun — BUHARA (@sefirbey1) 22 Şubat 2018

Marmara ereğlisi belediyesi yeni hizmet binası.Tüm belediye ve kamu dairelerinin örnek alması gereken bir yapı olmuş.Beyaz sarayın imana gelmiş hali:)

Tebrikler @marmaraereglibl .. pic.twitter.com/se6a1La3lz — Kutup Arslan (@arslankutup) 22 Şubat 2018

Ingiletere krali, rahmetli baskan kennedy, tacsiz kral pele, beckenbauer, kaleci mayer, nadia komanaci, bridget bardot, fenerbahceli cemil, hepsinin emegi var bu binada. Marmara Ereğlisi Belediye Binası !.. pic.twitter.com/lzCoKH5pYl — Dodili Horoz (@dodilihoroz) 22 Şubat 2018

20 senedir memleketim Marmara Ereğlisi'nin ben Ereğliliyim dediğimde Zonguldak mı Konya mı? sorusuna mağruz kalmama engel olacak bir çıkış yapmasını bekliyorum. Sonuç bu. Keşke yaşanmasaydı :( https://t.co/pEzibxLX2b — Şevval (@sevval_ceylan) 22 Şubat 2018

İnşaat Sanatları Gösteri ve Uygulama Merkezi Marmara Ereğlisi Belediye Bişeyi.. pic.twitter.com/pfPjov0y2R — Halim Selim (@Observer2200) 22 Şubat 2018

Netflix’in yeni distopik bilimkurgu dizisi desem beğenirsiniz ama bu Marmara Ereğlisi pic.twitter.com/wL9ItyvyIn — Onur (@basatonur) 22 Şubat 2018