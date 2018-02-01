Sosyal medyada terör propagandasına gözaltılar

AYDIN'ın Söke ilçesinde, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşıt, terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen M.S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Söke’de yaşanan M.S.’nin, sosyal medya üzerinden ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili karalayıcı paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, terör örgütünü övücü ve harekatı karalayıcı, provokatif paylaşımlar yaptığı anlaşılan M.S., evinde gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen M.S.’nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

ESKİŞEHİR’DE DE 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Eskişehir’de de, sosyal medyadan, Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik karalayıcı paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, sosyal paylaşım sitelerinde, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili karalayıcı paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği öne sürülen 5 kişi, dün gözaltına alındı. TEM Şubesi’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandasını yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

(DHA)