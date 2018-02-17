e Devlet giriş sistemi soyağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi sorgula!

e Devlet giriş sistemi soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? e Devlet şifre yenileme nasıl yapılır? soruları bugünlerde tüm gündemi meşgul ediyor. Yurttaşlar geçen haftadan bu yana e Devlet kapısının soyağacı sorgulama nasıl yapılır? sorusu ile e Devlet giriş sistemini ekranını sorguluyorlar. Alt üst soy bilgisi sorgula! Peki kotalı olarak verilen soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte e Devlet giriş sistemi alt üst soy ağacı sorgulama...

E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. 3 gün önce tamamlanan çalışmalardan sonra soyağacı sorgulama ekranını yeniden hizmete açtı. Sistemin 2 gece önce açılmasıyla birlikte bu güne kadar milyonlarca kişinin alt üst soyağacı sorgulaması yaptığı belirtildi. İşte e-Devlet alt üst soyağacı sorgulama işlemi hakkında merak edilenler

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA EKRANI

ALT ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e Devlet Kapısı'na girdikten sonra karşınıza çıkan ekranda arama butonun olduğu yere ilgili aramayı yazmalısınız ve üzerine tıklamalısınız.

Açılan sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda soy ağacı bilgilerini inceleyebilirsiniz. Sıralama eskiden yeniye göre yapılmıştır.



Ayrıca açtığınız anda sonuca ulaşamadıysanız sistem sizi bekleme listesine eklemiş demektir. O zaman karşınıza çıkacak olan ekran aşağıdaki gibidir.



Not: Vatandaşlardan bazıları ise Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği uyarısı ile karşılaşıyor. Bu durum ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

e-DEVLET ŞİFRE YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet şifre yenileme işlemi için işlemler şu şekilde

160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezi ile görüşmek, PTT şubelerinden yeni şifre zarfı almak, (4 TL işlem ücreti)

Daha önceden cep telefonu onaylandıysa, cep telefonuna gelen SMS kodu ile şifre sıfırlamak,

Daha önceden e-posta onaylandıysa, e-posta adresine gelecek olan kod ile şifre sıfırlamak,

İnternet bankacılığı yoluyla müşterisi olduğunuz bankanın internet şubesi sayfasına giriş yaparak e-Devlet şifresine ihtiyaç duymadan e-Devlet’e giriş yapabilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yaparak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Yukarıdaki seçenekler ile e-Devlet şifresi yenilenmektedir.

Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.

Öte yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Elçilik ve Konsolosluk yardımıyla ücretsiz olarak e-Devlet şifresini temin edebilirler.