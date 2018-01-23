Spiker Kübra Eken davasında yeni gelişme…

Spiker eşi Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine ve felç olmasına sebep olduğu iddia edilen eşinin “kasten yaralama” suçundan yargılanmasına devam edildi. Sanık Neptün Bülent Eken’in, 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada mahkeme, Kübra Eken’in tomografi CD’lerinin incelenerek, Adli Tıp Kurumu tarafından yeni bir rapor hazırlanmasına karar verdi.

Spiker eşi Kübra Eken'i doğum yaptıktan 3 gün sonra darp ederek beyin kanaması geçirmesine ve felç olmasına sebep olduğu gerekçesiyle “kasten yaralama” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Bülent Eken'in yargılandığı davaya devam edildi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kübra Eken'in annesi Nuran Yelkenci ve babası Ömer Lütfi Yelkenci ile iki tarafın avukatları hazır bulundu.

“Kafatasındaki morluk ile beyin kanaması aynı noktada”

Tomografi CD'lerinin incelenerek yeni bir rapor hazırlanmasını talep eden mağdur Kübra Eken'in avukatı Tülay Tokinal Ergezen, “Mahkemeye sunduğumuz 2 adet CD'de müvekkilimin kafatasında oluşan lezyon ve morluk ile kafatası altındaki beyin kanamasının tam olarak aynı noktaya denk geldiği ve akan kanın o noktadan aktığı görülmektedir. Dolayısıyla, bu CD'ler incelenmeden karar verilmesi uygun olmayacaktır. Bu CD'ler daha önceden değerlendirilmemiştir. Bir kez daha Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep ediyoruz. Adli Tıp Kurumu'nun daha önceki raporunda kafatasındaki yaralanma ile beyin kanaması arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtilmiştir. Bu CD'lerdeki tomografiler bu illiyet bağını kurabilecek niteliktedir. Yeniden rapor aldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık Neptün Bülent Eken'in avukatı ise, “Katılan tarafın ileri sürmüş olduğu talep kovuşturmayı uzatmaya yöneliktir. Spinal anestezi ile ameliyat olan hastaların çoğunda beyin kanaması meydana gelmektedir. Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmıştır. Bu rapor doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Adalet istiyorum”

Mağdur Kübra Eken'in yazdığı ve avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Beni bu hale getiren Neptün Eken'in iki ay boyunca ailemden darp raporunu saklayarak ve tüm delillere kapatarak, kendisini kurtarmak için yaptığı suçlu savunması olan benim beyin kanamamın ‘doğumda oldu' yalanını asla kabul etmiyorum. Henüz 30 yaşındayken, hayatımı, hayallerimi, sağlığımı, anneliğimi ve sonunda 8 aydır kızımı kaçırıyor. Ülkemde eşleri tarafından şiddet gören, kocaları tarafından intikam için çocuklarını katleden adamlar var. Kocaları tarafından katledilen ve kendilerini savunamadan toprak olan kadınlarımız, çocuklarımız adına adalet istiyorum. 3 günlük bebeğimin önünde bana bu şiddeti uygulayan bu adamın, kızıma da şiddet uygulayabilir diye yıllardır feryat etmeme rağmen hukukun yavaş olmasından eşim faydalanıyor. Eşim beni nasıl 2 günlük lohusayken bebeğimin önünde yok etmeye çalıştıysa, kızıma da aynı şeyi yapabilir. Hatta benim olmayan kimsenin olmasın diyerek kızımı yok edebilir.”

Mahkeme Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor istedi

Spiker Kübra Eken'in avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi talebini kabul eden mahkeme, Kübra Eken'in avukatı tarafından sunulan dosyadaki tüm raporlar ile 2 adet CD'deki tomografi raporlarının incelenerek, tomografi raporlarının önceki raporlara bir etkisinin olup olmadığını araştırılmasına; etkisi varsa, yeniden ayrıntılı bir rapor düzenlenmesine; mağdurun yaşamsal tehlikesine neden olan olayın anestezi sonucu olmayıp darp sonucunda meydana geldiği saptanabiliyorsa, bu hususta ayrıntılı rapor düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası Kübra Eken'in ailesi, avukatı ve İstanbul Kadın Meclisleri üyesi bir grup “asla yalnız yürümeyeceksin”, “hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak” yazılı dövizler taşıyarak adliye önünde açıklama yaptı.

İstanbul Kadın Meclisleri adına açıklama yapan Beyza Aksoy, “Kübra Eken kadına yönelik şiddetin eğitim, yaş, statü fark etmeden her yerde karşımıza çıkabileceğinin bir kanıtıdır. Kübra ve erkek şiddetine maruz kalan hiçbir kadın yalnız değildir” dedi.

Kübra Eken'in annesi Nuran Yelkenci, “Kübra'nın beyin kanaması geçirdiği gece, öncesi ve sonrası MR CD'lerini 4 buçuk yıldır hepimiz unuttuk. MR CD'lerinin görülerek rapor verilmesini istedik Adli Tıp'tan. Hakime bunu sunduk ve hakim bu talebimizi uygun buldu. İnşallah adalet yerini bulacak. Kızımın 3 gün beyni kanıyor ve bunu sezaryene bağlıyorlar. Böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Avukat İpek Bozkurt ise, “Bugüne kadar 3 tane adli tıp raporu geldi ve tüm raporlarda Kübra'nın kafasından darp aldığı ve beyin kanaması geçirdiğine ilişkin emareler var. Ama darp ile beyin kanaması arasındaki ile darp arasında ilişki kurulamadığı söyleniyor. Ancak darp ile beyin kanaması arasında ilişki kurulamıyor” diye konuştu.