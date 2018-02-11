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Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu boru hattı patladı. Asfaltı yerinden söken şiddetli patlama nedeniyle çevre yolu sular altında kaldı.

03:4711 Şubat 2018
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Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu boru hattı patladı. Asfaltı yerinden söken şiddetli patlama nedeniyle çevre yolu sular altında kaldı.

Turgutreis – Bodrum karayolu Gümbet kavşağında bulunan içme suyu boru hattında patlama meydana geldi. Ana su boru hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden sökülürken, irili ufaklı taş parçaları yola fırladı. Savaş alanına dönen karayolunda yaklaşık 4 metrelik çukur açıldı. Su borusunun patlamasının ardından cadde bir anda göle döndü.

Foto: İHA

Foto: İHA

Tüm yol su ile kaplanırken, bazı trafik polisleri sürücülerin dikkatli geçmesi konusunda 1 saat boyunca anons yaptı. Trafik polisleri yolda tedbir alırken patlama nedeniyle yola fırlayan taşları ise belediye ekipleri süpürge ve kürek yardımıyla topladı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Patlamanın meydana geldiği bölgede kısa bir süre yol trafiğe kapandı. Şans eseri patlamanın olduğu caddeden kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Suyun akmasını engellemek için ekipler mahalleye giden içme suyu hattının vanasını kapattı. Muski ekiplerinin boruyu tamir etmek için çalışma başlatacağı öğrenildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Boru hattının şiddetli bir gürültüyle patladığını belirten görgü tanığı o sırada caddeden geçen bir vatandaşın şans eseri kurtulduğunu ve bu tür patlamaların sıklıkla yaşandığını belirtti. İHA

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