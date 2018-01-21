Şükür henüz hastanelere gelen yaralımız yok

Dün saat 17.00 sularında Afrin'e hava harekatı başlatan TSK, bugün saat 11:05’te de Gülbaba mevkiinden kara harekatına başladı. Operasyonun başlamasının ardından sınır illerindeki hastaneler de olası yaralanmalara karşı teyakkuza geçti. Sınır hattındaki gelişmeleri takip eden Sözcü muhabiri Bora Erdin ve kameraman Kubilay Altuğ şu ana kadar hastanelere gelen yaralı olmadığını bildirdi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda verdiğimiz 72 şehidimizin anısına Afrin'de dün hava harekatı ile başlayan operasyon için 72 F-16 havalandı. Dün gece sınır kapısını geçen tanklarla birlikte bugün saat 11:05'te Suriye'nin Gülbaba mevkiinden kara harekatı başladı. Çatışma sesleri Kırıkhan-Reyhanlı yolu arasında duyuluyor. HASTANELERDEN YÜREKLERE SU SERPEN BİLGİ Harekatın başlamasının arından Hatay'daki hastanelerden bilgi aldık. Suriye sınırına en yakın devlet hastanesi olan Kırıkhan Devlet Hastanesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ayrıca Hatay Devlet Hastanesi'ndeki emniyet ve jandarma yetkililerinden hastaneye operasyon Bölgesi Afrin'den gelen yaralı olup olmadığını sorduk. Her üç hastanede de yüreğimize su serpen bilgi verildi. Yaralı olarak hastaneye intikal eden olmadığı tarafımıza aktarıldı.