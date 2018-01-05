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Süleyman Soylu’dan o sözlere ilişkin yeni açıklama

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, kamuoyunda tepki çeken "ayağını kırın suçu bana atın" sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Soylu, "benim polisim, benim jandarmam benim ne demek istediğimi anladı" dedi.

12:465 Ocak 2018
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Süleyman Soylu’dan o sözlere ilişkin yeni açıklama
İçişleri bakanı Süleyman Soylu, kamuoyunda tepki çeken "ayağını kırın suçu bana atın" sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Soylu, "benim polisim, benim jandarmam benim ne demek istediğimi anladı" dedi.

İzmir’de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar. Kendilerince bir şeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, ‘Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin’ diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı” diye konuştu. (DHA)

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Son güncelleme: 12:5205.01.2018
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