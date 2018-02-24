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Sultanbeyli’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Sultanbeyli'de önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, satış yaptıkları tespit edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

android-time 05:37 24 Şubat 2018
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Sultanbeyli’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Sultanbeyli'de önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, satış yaptıkları tespit edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sultanbeyli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Sultanbeyli’de daha önceden belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Y.B., G.K., F.S., T.A., C.G., ve M.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır halde bir miktar eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Son güncelleme: android-time 05:3824.02.2018
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