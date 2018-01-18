Milli Piyango 18 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye rekora koşuyor!

Süper Loto rekora koşuyor! Milli Piyango İdaresi, 18 Ocak Çarşamba Süper Loto çekiliş sonuçlarını internet üzerinden canlı yayında açıkladı. 11. kez devreden ikramiye 34 milyon lira oldu. Milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen dev ikramiye bu hafta da sahibini bulamadı. İşte MPİ 18.01.2017 tarihli Süper Loto sonuçları...

Milli Piyango İdaresi Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Bu hafta 34 milyon liraya kadar yükselen Süper Loto 11. kez devretti. Vatandaşlar Süper Loto çekiliş sonuçlarını internet üzerinden araştırıyor. Milli Piyango oyunlarından en çok kazandıran oyunu Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.15’te MPİ tarafından noter huzurunda açıklandı. İşte 18 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları…

18 OCAK SÜPER LOTO SONUCU

11, 17, 20, 29, 36, 51

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Geçen hafta kimsenin bilmemesi nedeniyle devreden Süper Loto sonucu şu şekilde: 4, 23, 27, 36, 51, 54

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

Süper Loto’da tarihinin en büyük ikramiyesi 12 Mart 2009’da 49 milyon 817 bin 807 lira olmuştu. Rekor haftasında 6 bilen İstanbul Beylikdüzü ve Bursa Nilüfer’deki iki talihli yaklaşık 25 milyon liralık ikramiyenin sahibi olmuştu.

SÜPER LOTO İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO'DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;

“Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.”