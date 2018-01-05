Süper Loto sonuçları açıklandı! İkramiyenin boyutları yılbaşı çeyrek bilet ikramiyesini arttı… İşte Süper Loto sonuçları!

MPİ'nin denetiminde gerçekleşen çekilişte herkesin büyük bir merakla takip ettiği 6 numara bu hafta kimseyi mutlu etmedi ve Sayısal Loto devirle birlikte 21 milyon liraya ulaştı. Süper Loto kuponlarını doldurarak şansını deneyen vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için internete akın etti. İşte haftanın Süper Loto çekiliş sonuçları ve belirlenen numaralar...

Süper Loto ikramiyesi Milli Piyango’da çeyrek bilete düşen büyük ikramiyeyi çoktan solladı. Ankara’da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişin ardından açıklandı. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto’da kazandıran numaralar belli oldu. Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmadı ve ikramiye yeniden devretti. Gelecek hafta Süper Loto’da 10 haftadır biriken ikramiye sahibini bulacak. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekişişinde 4 Ocak tarihli sonuçlar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI: İKRAMİYE HER HAFTA BÜYÜYOR!

Süper Loto sonuçlarının belli olmasıyla şans oyunu tutkunları Milli Piyango İdaresi’nin sitesine odaklandı. Süper Loto’nun 4 Ocak tarihli devirli çekilişinin sonuçları açıklandı ve dev ikramiye bir kez daha devretti. Süper Loto’da büyük ikramiye 21 milyon liranın üzerine çıktı, gelecek hafta ikramiyenin 25 milyona ulaşması bekleniyor.

6 bilen kişi sayısı : 9. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21.785.963,48TL 5 bilen kişi sayısı : 100 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.380,30TL 4 bilen kişi sayısı : 7.648 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173,70TL 3 bilen kişi sayısı : 149.148 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,40TL

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango idaresi tarafından açıklandı. Devirli ikramiye ile heyecan arttı fakat Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve 9. devir gerçekleşti. Zengin olma umudu ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler 4 Ocak çekilişindeki kazandıran numaralara ulaşmak istiyor.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.