MPİ 25.01.2018 Süper Loto sonuçları açıklandı! Dev ikramiye o şehre çıktı! İşte MPİ şanslı numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto sonuçlarını açıkladı. Haftalardır devreden talih kuşu Erzincan'a kondu. Milli Piyango İdaresi tarafından toplam 42 miloyon 532 bin TL sahibini buldu. Gencinden yaşlısında herkes bayilere koşup Süper Loto kuponu almıştı. İşte dev ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar...

25 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda canlı yayında Süper Loto sonuçlarını açıkladı. Haftalardır yok artık dedirten Süper Loto bu kez devretmedi ve sadece bir kişi dev ikramiyeyi bildi. Bir bilen Erzincan Merkez’den çıktı. Diğer vatandaşlar ise yine de Süper Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. İşte 25 Ocak Süper Loto sonuçları…

MPİ 25 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi MPİ tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Ev hanımı, öğrenci, işçi, esnaf, öğretmen herkes bayilere akın etti… İşte 25 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları:

5, 12, 15, 17, 20, 40

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ERZİNCAN / MERKEZ

GEÇEN HAFTAKİ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Geçen hafta kimsenin bilmemesi nedeniyle devreden Süper Loto sonucu şu şekilde:

11, 17, 20, 29, 36, 51

DEVİR BAŞLADIĞINDAN BERİ ÇIKAN NUMARALAR

18 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 11-17-20-29-36-51

11 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 04-23-27-36-51-54

04 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 03-15-20-30-40-52

28 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 07-20-33-39-40-48

21 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 04-07-27-35-36-40

14 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 05-10-19-20-38-39

07 Aralık 2017 Süper Loto Sonuçları: 01-06-09-11-45-49

30 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 01-23-33-36-47-54

23 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 04-10-13-20-33-39

16 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 12-14-24-30-31-45

09 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 07-13-29-34-38-52

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.