Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 21 milyon lira oldu! İşte 4 Ocak Süper Loto sonucu…

Milli Piyango idaresi 4 Ocak Süper Loto sonuçlarını açıkladı. Devirli ikramiye ile heyecan arttı fakat Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve 9. devir gerçekleşti. Zengin olma umudu ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler 4 Ocak çekilişindeki kazandıran numaralara ulaşmak istiyor. İşte Süper Loto sonuçları, MPİ çekiliş sonucu sorgulama ve şanslı rakamlar...

4 Ocak 2018 Perşembe Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından canlı yayında açıklandı. Gittikçe büyüyen ikramiye vatandaşları heyecanlandırdı ve Süper Loto sonuçlarına ulaşmak için Google üzerinden aramalar yapmaya başladılar. Milli Piyango İdaresi en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve 9. devir gerçekleşti. Süper Loto da dahil olmak üzere tüm sayısal oyunlarda veraset ve intikal vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı. Bu hafta Süper Loto’da büyük ikramiye 21 milyon 785 bin lira. Çekiliş sonucuna en hızlı şekilde ulaşmak isteyenler doğru adreste. MPİ 4 Ocak Süper Loto sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte haftanın kazandıran numaraları…

Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanana olmadı. 21 milyon liraı aşan ikramiye devretti. Süper Loto oyununda gelecek hafta büyük ikramiyenin 25 milyon olması bekleniyor. Bu hafta 5 bilenler 12 bin 380 lira ikramiye kzandılar. Süper Loto sonuçlarına göre 3 bilenler ise 15 lira kazandılar. İşte Süper Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 OCAK

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 4 Ocak 2018 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu…

Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde: 3, 15, 20, 30, 40, 52

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

üper Loto oyununun 529. çekiliş gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Haftanın sonuçlarını en hızlı şekilde Sözcü’de öğrenebilirsiniz. İşte MPİ 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu…

7, 20, 33, 39, 40 48

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango idaresi tarafından açıklandı. Devirli ikramiye ile heyecan arttı fakat Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve 9. devir gerçekleşti. Zengin olma umudu ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler 4 Ocak çekilişindeki kazandıran numaralara ulaşmak istiyor.