Önce Kilis’e ardından Reyhanlı’ya roketli saldırı

Suriye'nin terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 2 roket, Kilis'in Öncüpınar Mahallesi ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe mahallesindeki boş araziye düştü.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Afrin’den atıldığı tahmin edilen roketlerden ilki, Kilis’in Öncüpınar Mahallesi ile Şeyh Muhammed Tepesi arasındaki zeytin bahçesine isabet etti. İlk bilgilere göre ölen ve yaralanan olmadığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bomba uzmanları roket parçaları ile ilgili inceleme yapıyor.

Yine terör örgütü tarafından ateşlendiği tahmin edilen roketlerden diğeri ise Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Gültepe mahallesinde boş araziye roket düştü. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı olayda güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA-İHA)