Tabelaya çarpan araç alev topuna döndü

Ankara’da gece saatlerinde ayrı adreslerde meydana gelen yangınlarda 2 araç küle döndü.

İlk olay, Ankara-Ayaş Karayolu'nda meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çaptı.

Çarpmanın şiddetiyle aracın motorundan alevler yükselmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen aracın yanına gelerek ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Kaza anı ve ardından meydana gelen yangın, güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi.

SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALDI

Bir diğer yangın da Eryaman Mahallesi 5. Etap'ta meydana geldi. Cadde üzerine seyir halinde olan otomobilin motorundan bir anda şiddetli bir patlama sesi duyuldu ardından da araç alev alev yanmaya başladı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran araç sürücüsü kendini can havliyle dışarı attı. Alev topuna dönen araca, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmekte zorlanan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın itfaiye erlerince güçlükle söndürüldü.

İHA