Taciz iddiasıyla yargılanırken şeriat mahkemesi istemişti! O öğretmen için karar

Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken, mağdurun babasına, 'Ben bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım' mesajı çeken öğretmen açığa alındı.