Taksicilerden örnek davranış

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyeleri, terör örgütlerine yönelik Afrin'de yürütülen Zeydin Dalı Harekatı'na destek olmak için Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunuldu. İstanbul’da bulunan yüzlerce taksici önce konvoy yaptı, daha sonra kan verdi.

“Vatan için canımızı asker için kanımızı veririz” sloganıyla dün sabah 11:00 da başlatılan etkinlik 00:30 da taksi sürücülerinin Avrupa Yakasından yüzlerce araç konvoyu halinde Kadıköy İskelesi’ne gelmeleriyle devam etti.

Kadıköy İskelesi’nde Kan bağışı TIR’ında kan veren taksi sürücüleri Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra “Vatan sana canımız feda” sloganlarının ardından Kadıköy’den ayrıldı.

Başkan Duman: Asker için kanımızı, vatan için canımızı”

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek “Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin çetin uğraşlar verdiği ve gece gündüz demeden yürüttüğü operasyon ve harekatlarda bizde Birleşik Taksi Şoförleri Derneği olarak vatan millet sevdasına katkı sağlamak ve dikkat çekmek adına ‘Asker için kanımızı, vatan için canımızı' sloganı adı altında kan bağışında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kan veren gönüllü taksicilerden Birol Işık bunun bir vatani görev olduğunu belirterek “Askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir organizasyon düzenledik. Bu ülke için değil kan, canımız feda olsun. Askerlerimiz yalnız olmadıklarını inşallah hissederler. Onlara manevi bir güç olmak için buradayız. AJANSLAR