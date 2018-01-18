800 işçi 3 buçuk aydır böyle…

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan ve bir süre önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Adularya Enerji Üretimi ve Madencilik A.Ş. Yunus Emre Termik Santralinde çalışan işçiler,3 buçuk aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile iş bırakarak üretimi durdurdu.

İş durdurma kararının ardından konuştuğumuz termik santral işçileri, sendikalarının olmadığını, termik santralin üretim yapıp para kazandığını ancak buna rağmen 15 temmuzdan beri maaşların sürekli aksatıldığını, 3,5 aydır maaşlarının ödenmediğini belirtti.

MADEN İŞÇİLERİ İŞ DURDURDU

Beypazarı Nallıhan ve Mihalıçcık ilçelerinden servislerle taşınan ve maden sahasında çalışan işçiler, iki yıldır düzenli olarak alamadıkları ve son olarak da ödenmeyen 3.5 aylık maaşları için üretimi durdurdu.

FETÖ SORUŞTURMASI SONRASI KAYYUM ATANDI

Adularya Madencilik ve Elektirik Üretim A.Ş. firmasına Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması çerçevesinde el koyulmuş, şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmiş, ardından da kayyum atanmıştı.

AKP MİLLETVEKİLİ “SIKINTIYI ÇÖZDÜK” DEMİŞTİ

Grev kararının ardından AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, işçilerin maaşlarıyla ilgili sıkıntıyı çözdüklerini belirtmişti. Ancak telefonla konuştuğumuz işçiler “sayın vekilin açıklamasının ardından bir maaş ödendi ama içeride hala 2,5 maaşımız var” dedi.