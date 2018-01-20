TDK’da skandal tanım!

Türk Dil Kurumu, büyük bir skandala imza attı. Sözlükte “vazalak” kelimesinin anlamı hem “aptal” hem de “Alevi” olarak verildi. Bu ifadeler sonrasında TDK'ya tepki yağdı.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde skandal bir tanım yer aldı. Sözlüğe “vazalak” kelimesini yazanlar iki farklı tabirle karşılaştı. TDK’nın verdiği ilk tanımda “geveze, sözünü bilmez, aptal, serseri” anlamları sıralanıyor.

ALEVİ TANIMINA BÜYÜK TEPKİ

“Vazalak” kelimesi için verilen ikinci tanımlamadaysa “Alevi, Müslüman olmayıp öyle görünen ve oruç yiyen” ifadeleri kullanıldı. Sözlükte yer alan bu ifadeler özellikle Alevi vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

TDK’nın bu konudaki skandalı ilk değil. Sözlük daha önce de ‘kirli’ kelimesinin sözlük anlamına “Aybaşı durumunda bulunan (kadın)” açıklaması vermişti. Yine “müsait” kelimesinin karşılığı olarak “Kolayca flört etmeye açık olan kadın” yazılmış ve kurum bu ifadeler üzerine büyük tepki almıştı.