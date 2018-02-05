Teğmen Yayla’nın annesine ikinci şehit acısı

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan 25 yaşındaki Piyade Teğmen Furkan Yayla´dan bir yıl sonra, dönem arkadaşı olan Tankçı Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu da TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 15'inci gününde şehit düştü.

Geçen yıl şehit oğlunun cenaze töreninde kendisini teselli eden Teğmen Çubukçu´nun da şehit düştüğü haberini alan Hülya Yayla, büyük bir acı daha yaşadı. Şehit annesi Hülya Yayla, Teğmen Çubukçu’nun oğlunun cenazesinde kendisine, “İntikamını alacağım, sen dik dur ağlama” dediğini hatırlatarak, “Şimdi oğlumla cennette buluştular. Cenazesine çok katılmak istedim ama ilaç kullanıyorum kötü olurum diye oğlum götürmedi. Ama en kısa zamanda gidip ailesini ziyaret edeceğim” dedi.

TSK’nın Afrin´de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Şeyh Horoz yakınlarında teröristlerin saldırısı sonucu 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Tankçı Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’nun, geçen yıl Suriye´deki Fırat Kalkanı Harekatı´nda El Bab´da şehit düşen Teğmen Furkan Yayla ile dönem arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl 13 Şubat´ta, şehit Teğmen Furkan Yayla için Giresun´un Görele ilçesinde düzenlenen törene katılan Kara Harp Okulu’nun 166’ncı Dönem’den arkadaşı Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu, şehidin annesi Hülya Yayla´yı sarılıp, onu teselli etmeye çalışmıştı.

Kendisi de dönem arkadaşı ile aynı kaderi yaşayan Teğmen Çubukçu´nun şehit olduğu haberini alan Yayla ailesi bir kez daha acı yaşadı.

ANNE: OĞLUMLA CENNETE BULUŞTULAR

Ankara´da oturan ancak şehit oğulları için düzenleyecekleri mevlit nedeniyle Giresun´un Görele ilçesine gelen şehidin babası Ethem ve annesi Hülya Yayla, aldıkları acı haber karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Hülya Yayla, aynı acıları bir yıl sonra tekrar yaşadıklarını belirterek, “Oğlumun arkadaşları bize olaydan haberdar etti. Herkesten önce acı haberi aldık. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşadım. Bu yiğidimiz seçilmişlerin seçilmişi özel bir askerdi. Oğlumun intikamını almak için bana söz vermişti.

Cenazede sarılarak beni teselli etmişti. Furkan´ı toprağa verirken beni o tuttu ve bana `Onun intikamını alacağım, sen dik dur ağlama´ dedi. Şimdi oğlumla cennete buluştular. Benim oğlum o cenazeye gitti. Ben de çok katılmak istedim ama oğlumun mevlidi için buraya geldik. Oğlum beni götürmedi. İlaç kullanıyorum kötü olurum diye götürmedi. Ama en kısa zamanda gidip ailesini ziyaret edeceğim” dedi.

BABA: İLK ARKADAŞI OĞLUMUZUN YANINDA

Baba Ethem Yayla da kendi çocuklarının daha şehit olduğunu kabullenemezken ikinci şehit haberini aldıklarını belirterek şöyle dedi:

“Yine bir Şubat ayında acı haber aldık. Allah´ın taktiri. Allah verdi Allah aldı çocuklarımızı. Şehitlik mertebesi Peygamberlikten sonra gelen bir mertebe.Acımızı halen tam yaşayamadık. Şimdi yeniden üzüntülü haber aldık. Biz acıda birleştik daha da kuvvetlendik. Artık bir aileyiz.Oğlumuz 24 yıl 3 ay yaşadı. Biz o anılarla avunuyoruz. 2 çocuğumuz vardı. Biri kaldı. Allah ona uzun ömürler versin. Şehit annesi ve babası olmak ta bir mertebedir. Tesellimiz çocuğumuzun şehit olmasıdır. İlk arkadaşı da yanında.Bu bizi rahatlatıyor. Şehitlik güzel de acısı kalıyor.”

BÖLGEYE 3 GÜN ÖNCE GİTMİŞTİ

2015 yılında Kara Harp Okulu´ndan mezun olan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye´nin El Bab bölgesinde DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada geçen yıl Şubat ayında şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla, bölgeye olaydan 3 gün önce gitmişti. Yaklaşık 5 bin kişinin katılımı ile 13 Şubat tarihinde Giresun´un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Teğmen Yayla´nın kardeşi Talha´da ağabeyinin üniformasını giyerek tabutun başında, annesi Hülya Yayla´yı teselli etmeye çalışmıştı. Şehit Teğmen Yayla, Akköy köyünde toprağa verilmişti.

Osman ŞİŞKO/GÖRELE (Giresun), (DHA)