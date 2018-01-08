Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hacısalihoğlu tehlikenin henüz geçmediğini söyledi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de konuştu. Türkiye ve 2019 seçimine yaklaşırken atılan adımların masaya yatırıldığı programda Hacısalihoğlu, FETÖ ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

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2019 seçiminin olağan bir seçim gibi algılanmaması gerektiğini ifade eden Hacısalihoğlu, “Yenikapı ruhu eksik anlatılıyor. Orada millet yeni bir çıta belirledi. O mücadele çıtasıydı. Yenikapı ruhunu ayakta tutmamız gerekiyor. Çünkü tehdit geçmedi, çok açık… ” ifadelerini kullandı.