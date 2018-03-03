Meral Akşener’den CHP’yle ittifak için flaş sözler

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, il kongresine katılmak üzere geldiği Adana'da, Adnan Menderes Spor Salonu'nu dolduran partililere seslendi. Akşener, CHP ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını belirterek, "CHP de İYİ Parti de adaylarını çıkaracak. İttifak yok" dedi. "CHP heyeti bizi ziyaret etti. Seçim güvenliğiyle ilgili konuştuk" diyen Akşener, "YSK 16 Nisan referandumunda gösterdiği tutumu 2019'da da göstersin, analarından doğduğuna pişman etmezsem ben de Meral değilim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Adana’da, Adnan Menderes Spor Salonu’nu dolduran partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çukurova Belediye Başkanı CHP’li Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar’ın da katıldığı kongrede konuşan Meral Akşener, “Biz 40 kişiyiz. Onun için birbirimizi tanırız. 2001’de AK Parti’nin kuruluşunu da biliyorum. Şimdi İYİ Parti’nin kuruluşunu sizin emrinizle gerçekleştirdik. Biz gizli saklı hiç kimseyle görüşmedik. Biz gizli saklı ne uluslararası ne Türkiye içinde, herhangi bir güç odağıyla görüşüp el sıkışmadık. Onun için İYİ Parti bugün Türkiye’nin dengelerini değiştirmiştir. Onun için kendini yıkılmaz armada görenlerin siyasi parti arayıp ittifak çabalarına sebep olmuştur. Gençler diyor ki sosyal medyada, ‘Siz hepiniz, ben tek” diye konuştu.

‘İTTİFAKA SAYGILIYIZ’

Akşener, AKP, MHP ve BBP’nin ittifakına bir itirazları olmadığını anlatırken, şunları kaydetti:

“Siyasi partiler kendilerini güçsüz görürler, bir başka siyasi partiden korkar ve yandaş ararlar, el sıkışıp alanlar oluştururlar; biz buna saygılıyız. Yani AK Parti, MHP ve BBP’nin ittifakına bir itirazımız, saygısızlığımız olamaz. Elbette hür düşüncenin sonucu, elbette bir ittifak yapabilirler ama Senagal’de dayanamadı, nihayet o da bize çemkirdi. Bir taraf çemkirmekle diğer taraf iftirayla görevli, böyle bir sistemle gidiliyor. Dolayısıyla bu ittifakı kuranların bulundukları yerden bize, arkadaşlarımıza hakaret etmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Buradan ilan ediyorum: Tek bir İYİ Partili’nin saçının teline dokunanın elini kırarım.”

‘CHP İLE İTTİFAK YOK’

Meral Akşener, kendilerini CHP Genel Başkan yardımcılarının ziyaret ettiğini belirterek, ittifak ile ilgili şunları söyledi:

“Sandık güvenliğini konuştuk ve bu güvenlik noktasında hassasiyetle durulmasını konuştuk. Yani ittifak konuşmadık. CHP de kendi adayını, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok. İttifak yok. Ama bu sandıkların, bu oy hırsızlarının elinde sandıkları heder etmemek üzere fikirlerimizi paylaştık. Bu sandığa el uzatmaya kalkışsınlar da görüşürüz. İYİ Partililer şu anda sandıklar için eğitiliyor. Ankara, Bursa, Adana ve büyük şehirlerden başlayarak bu eğitimleri vermeye başladılar. Şimdi bizim müşahitlerimize tehdit yapsınlar da görelim, o sandıklara el uzatsınlar da görelim. Aynı zamanda YSK, 16 Nisan’daki benzeri davranışı göstersin de görelim. Anasından doğduğuna pişman etmezsem Meral değilim. Açık net söylüyorum: Kendi hakkını savunamayan, milletin hakkını savunamaz. Onun için sandığa sahip çıkacağız. 1946’ları özlemiş olan bu arkadaşa da haddini bildireceğiz.”

BİR TEK İYİ PARTİLİ'NİN SAÇININ TELİNE DOKUNANIN ELİNİ KIRARIM

Akşener, “Düne kadar birbirlerini hainlikle suçlayanlar, hesap sormazsam namerdim diyenler, birbirleri hakkında ağza alınmayacak sözler sarf edenler söyledikleri her şeyi tek tek yuttular, saray koalisyonu yapıyorlar. Siyasi partiler kendilerini güçsüz görebilirler, bugün olduğu gibi… Başka siyasi partilerden korkuyor olabilirler, bugün olduğu gibi… Biz buna saygı duyuyoruz. AKP, MHP ve BBP’nin ittifakına saygı duyuyoruz. Bizim itirazımız şunadır; abiler kurdular ittifakı. Bir başladılar yayına, herkesin bir görevi var ve bir taraf Saray koalisyonunun büyük ortağı. Görmemezlikten geliyor, ama o da Senegal’de dayanamadı. İYİ Parti’ye çemkirdi. Bu ittifakı kuranların bulundukları yerden bizi karalamaları, arkadaşlarıma hakaret etmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Buradan tekrar ilan ediyorum; tek bir İYİ Partilinin saçının teline dokunanın elini kırarım.”

“ADANA’DA PAMUĞU BİTİRDİLER”

Meral Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adana ve Mersin Bölgesinde 150 bin insanımız işsiz. Sanayi şehri Adana, ama aynı zamanda beyaz altın pamuğun yetiştiği yer Adana. Pamuk gitti, pamuk için bir kalkındırma planını kimsenin ağzından duymadınız. Pamuk üzerinde çalışan işçilerin, istihdam edilen insanların sayısı neredeyse sanayide istihdam edilen insanların sayısına eşit. Ama biliyor muyuz her 100 dönümden 25 dönümü Adana’da artık ekilmiyor. Adana böyle ise Türkiye'nin kalkınması kuyruklu yalandır. İnşaatla büyümeye çalıştılar. Sadece inşaatla ekonomi yürümez. İnşaat, sanayi ve sanayileşmiş tarım birlikte olacak. Şimdi Adana'da sulama ürünü de özelleştiriyorlar. Bu çiftçinin tarım alanı için kullanacağı suyu çok daha pahalı hale getirecektir. Şu an Tarım Bakanlığını kapatmış olsaydık zarar mı ederdik, hayır kara geçerdik. Dış işleri Bakanlığını kapatsak bugünkünden daha kötü olur muydu? Hayır daha iyi olurdu.“

“AKP’LİLERİ UYARDIM AMA BENİ DİNLEMEDİLER”

İYİ Parti Genel Başkanı şöyle devam etti:

“Bu zat-ı muhteremler tenezzül bulunup da Meclis’e getirselerdi bugün Afrin’i, 41 şehidimizi konuşuyor olmazdık. PKK açılımını konuşsaydık, hendeklerle uğraşmazdık. Valilerine kafanı çevirmeseydin, Sur’da, Şırnak’ta verilen şehit sayısı 726 gencin toprağa düşmezdi. Eğer FETÖ bu ülkeyi ele geçiriyor, bu devleti ele geçiriyor, Meclis’te defalarca anlatıldı, Başbakan Yardımcısı konumunda, Bakan konumunda insanlar geldi ağlaya ağlaya ‘Ne kadar muhterem, ne kadar makbul’ bir insan olduğunu anlattılar. Kulak verselerdi muhalefete, sorular çalınmazdı, askerin içine sızamazlardı, emniyet ele geçirilmezdi.

Burada huzurunuzda bir kez daha açıklıyorum; 2011 referandumu TSK’nın belinin kırılmasına, ordunun milletle bağının kopmasına vesile olmuş bir düzenekti. Ben bunu gördüm. Mehmet Ali Şahin başta olmak üzere, grup başkanvekilleri başta olmak üzere tepeden tırnağa konuştum, ‘yapmayın’ dedim. ‘Türkiye zarar görecek’ dedim. Bana ‘Merak etme, her şey kontrol altında’ dediler. Kontrol altında mı değil mi gördük.”

ADAM BİZİM ZÜRRİYETİMİZE DE GÖZ DİKMİŞ

Hükumetin, ABD ile ilişkilerine de dikkat çeken Meral Akşener, “Sen ona Zarrab’ı dersin. O sana Cargill'in emriyle 14 şeker fabrikalarını satışa çıkarttırır. Pancar köylünün her şeyidir. Ama en önemlisi şekerden sonra onun küspesi hayvanlarımız için yem olarak kullanılır. Böyle bir döngüsü olan üründür. Üstelik gerçek şekerin yerine üretilen zararlı bir ürün. Hani adam bize ‘3 çocuk üç çocuk diyor ya', meğer bizle kafa buluyormuş. Çünkü ortaya çıktı ki bu tür şeyler (Nişasta Bazlı Şeker) fazla tüketenlerin çocukları da olmuyormuş. Adam bizim zürriyetimize de göz dikmiş. Şimdi Adana’dayız, İncirlik burada. Biz bu ABD ile dost muyuz düşman mıyız kardeşim? Eyt Amerikalar, Osmanlı tokatları, Tillerson gelince kabuklarına çekildiler. Sonuç 14 şeker fabrikamıza olanlar oldu. Ama biz varız, İYİ Parti var. Alpullu’ya gidildi, Kırşehir’e gidildi, Yozgat’a gidildi. Kongreler tamamlansın 7 Nisan’da cümbür cemaat Alpullu’da olacağız. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için elimizden geleni yapacağız.” Dedi.

ANASINDAN DOĞDUĞUNA PİŞMAN ETMEZSEM ‘MERAL' DEĞİLİM

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP heyeti bizi ziyaret etti. Seçim güvenliğiyle ilgili konuştuk. YSK 16 Nisan referandumunda gösterdiği tutumu 2019’da da göstersin, analarından doğduğuna pişman etmezsem ben de Meral değilim. Kendini hakkını savunamayan memleketin hakkını savunamayız. Sandıklara sahip çıkacağız. 1946’ları özlemiş bu arkadaşa da haddini bildireceğiz. İYİ Partili kadınlara söylüyorum; seçim günü kanunsuzluk yapanların saçlarını yolabilirsiniz, arkanızda ben varım. Bu arkadaşlar (AKP) memleket yönetiyor. O kadar çok kandırılıyorlar ki. Herkes kandırmış. PKK, Trump, ABD, FETÖ herkes bunları kandırmış. Hukukçular, bu kadar çok kandırılan insanların velayet altına alınmaları gerekir diyorlar. Allah muhafaza bildiklerimiz bunlar. Bilmediğimiz kandıranlar acaba kimler. Sorular çalınıyor bu ülkede, ellerini yıkayıp çıktılar. neymiş FETÖ’cüler çalmış. Kardeşim sen bostan korkuluğu muydun bu ülkede? Aramızda KPSS mağduru kişiler, aileler var. Sizlere soruyorum bunlara haklarınızı helal ediyor musunuz? Zehir zıkkım olsun.”