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TEM’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

13:1015 Ocak 2018
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TEM’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen otomobil henüz bilinmeyen nedende sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kaza otomobilde sıkışan yaralılar uzun süren uğraşlar sonunda çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken acı haber geldi. Kazada adları henüz öğrenilemeyen karı ve koca hayatını kaybetti. Çiftin yaralı kurtarılan kızının  ise tedavisi devam ediyor.
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Son güncelleme: 14:0715.01.2018
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