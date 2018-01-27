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Teröristlerden yeni oyun!

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’yla büyük bozguna uğrayan terör örgütü PKK/PYD/YPG, sosyal medyada açılan sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarla aralarında çok sayıda yabancı savaşçı olduğu yönünde algı oluşturmaya başladı.

00:2527 Ocak 2018
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Teröristlerden yeni oyun!
Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’yla büyük bozguna uğrayan terör örgütü PKK/PYD/YPG, sosyal medyada açılan sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarla aralarında çok sayıda yabancı savaşçı olduğu yönünde algı oluşturmaya başladı.

Terör örgütünün sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplarda paylaşılan mesajlarında, Alman, İngiliz, ABD'li çok sayıda savaşçısının olduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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Bu yöntemle kendini Batı’ya sempatik göstermeye çalışan teröristlerin yeni planı dikkatlerden kaçmadı.İLGİLİ HABERCuma namazında Afrin Harekatı'na katılan askerler için dua edildiCuma namazında Afrin Harekatı'na katılan askerler için dua edildi

SAHTE HESAP, SAHTE RESİM

Terör örgütü YPG tarafından yapılan bu uygulamada, sahte hesaplarda sahte resimler kullanıldığı tespit edildi. Yapılan bir paylaşımdaki fotoğrafın ABD'li sinema oyuncusu Bradley Copper'ın oynadığı Sniper filminden alınan görüntü olduğu anlaşıldı. İHA

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Son güncelleme: 01:4627.01.2018
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