Tezcan: İttifak Hile-i şerriye hazırlığıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin seçim ittifakına yaklaşımıyla ilgili, “Bizim için ilkeli ittifak geçerlidir. Partileri konuşuyor olmak ilkeleri ikinci plana atmaktır. Önce ilkeleri konuşacağız. 81 milyonun arzu ettiği temel meseleler bu ittifakın esaslı ilkeleri olur” dedi.

Ankara / SÖZCÜ

Tezcan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yaptı ve şu konulara değindi:

İTTİFAK:

“Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan birisi TBMM gündemine getirilen ittifak yasa teklifi. CHP olarak seçim ittifaklarının yapılmasına kategorik olarak itiraz etmiyoruz. Ama bu ittifak siyaseti zenginleştirmek, partilerin kimliklerini korumak ekseninde oluşturulur. Oysa TBMM gündemine getirilen teklif bir demokratik ittifak yolunu açan teklif değildir. Bu teklif siyaseti ve milleti kimliksizleştirme teklifidir. Bu teklif seçim güvenliğini yok etme teklifidir. Hile-i şerriye hazırlığıdır. Onun için esaslı ve ciddi bir güvenli seçim hareketinin örgütlenmesi gerekiyor. CHP olarak biz bu güvenli seçim hareketinin örgütlenmesi için üzerimize düşenin fazlasını yapacağız. Diğer siyasi partilerle temasa geçiyoruz.

YSK BAŞKANI İSTİFA ETMELİ:

Artık YSK Başkanı bu görevi yapamaz istifa etmelidir. Anamuhalefet partisine dava açan, husumeti olan birisinin YSK Başkanı olarak bu seçim sürecinde görev alması yargı bağımsızlığına aykırıdır. YSK Başkanı, CHP ile husumetli durumdadır. Husumetini dava açarak ortaya koymuştur. Görevinden çekilmek zorundadır. Trolleri bunlar yarattılar. Milyonlarca liralık bütçeyi bunlar ayırdılar. AK Parti iktidarının devlet imkanı ile beslediği en az 10 bin trolü var. Aylık en az 30 milyon bunların gideri. Nerede bu bolluk. İtibar celladı bunlar. Tarihin hazin bir tesadüftür. Bu sosyal medya ekipleri kurulurken AK Parti Ar-Ge'den sorumlu genel başkan yardımcısı da Soylu'ydu. Ve Soylu böyle bir sosyal medya kampanyası başlatmıştı.

HDP’Lİ YILDIRIM'A DESTEK:

Türkiye'de siyaset yapmak tek adam rejiminin iki dudağının arasına sokulmuştur. Sabahtan akşama kadar devletin Cumhurbaşkanlığı imkanlarını kullanarak önüne gelene küfür, hakaret ediyor ama bir başka siyasetçi, bir milletvekili Erdoğan'ı eleştirdiği zaman, hapis cezası alıyor, milletvekilliği düşürülüyor. Hangi partiden olduğunun hiç bir kıymeti harbiyesi yok, sen kalkacaksın ‘bir şiir okudum' diye kıyameti koparacaksın, mağduriyet yaratacaksın, sonra bütün mağduriyetlerin sebebi, babası olacaksın. HDP Grup Başkanvekilliğini yapmış Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliğini düşürdüler, niye? Cumhurbaşkanına hakaret etmiş. Cumhurbaşkanı gibi cumhurbaşkanı olsun sonra yasanın verdiği korumadan yararlansın. Kavga bile mertçe olmalı.

İLKELİ İTTİFAK:

Önümüzdeki süreç Türkiye'de demokrasi ve özgürlüklerin iktidara geleceği süreç olacak. Bir büyük toplumsal buluşmanın mayaları gün geçtikçe, hızla tutmaya başlıyor. Genel başkanımız çok güzel, çok doğru bir şey söyledi. Demokrasiyi ayakta tutma, demokrasiyi güçlendirme adına ilkeler etrafında ittifak kurabiliriz dedi. Yani ilkesiz ittifakı reddediyoruz dedi. Öncelikle temel sorun ilkelerin belirlenmesidir. Bu da zor değildir. Temel hak ve özgürlükler, yargı bağımsızlığı, toplumsal barış, adalet ve huzurun tesis edilmesi gibi 81 milyonun arzu ettiği temel meseleler bu ittifakın esaslı ilkeleri olur. İlkelerin ortak belirlenmesi önemlidir. Kutuplaştırmayı reddeden, ötekileşmeyi reddeden bir büyük buluşmayı tarif eden ilkeler belirlenir. Partileri konuşuyor olmak ilkeleri ikinci plana atar, onun için önce ilkeleri konuşacağız.”