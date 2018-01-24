THY uçağı Trabzon’a inemedi!

İstanbul-Trabzon seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı’nda görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı Samsun Çarşamba Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları´nın (THY) TC-JRV kuyruk tescilli, Airbus A321 tipi uçağı 153 yolcusuyla Trabzon seferini yapmak üzere saat 17.35´de Atatürk Havalimanı´ndan havalandı. Uçak, Trabzon Havalimanı´na iniş yapmak için alçalmaya başladığı sırada görüş mesafesi azalmaya başladı.

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Bunun üzerine uçağın pilotu Samsun Çarşamba Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek Trabzon Havalimanı´na inemeyeceğini, Çarşamba Havalimanı´na iniş yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine uçağın pilotu, Samsun Çarşamba Havalimanı´na saat 19.20´de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

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Yetkililer, Trabzon Havalimanı´ndaki görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından THY uçağının seferini tamamlamak üzere Trabzon´a hareket edeceğini ifade ettiler. DHA