Tilki tarafından ısırılan inek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Batman Sason ilçesi Yücebağ beldesine bağlı Çağlı köyü Ordu mezrasından tilki tarafından ısırılan ineğin kuduz olmasının ardından köy karantinaya alındı.

Geçtiğimize günlerde Ordu mezrasında aniden bağırmaya başlayan ineği gören sahibi Mehmet Salih Ekmen, durumu Sason ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi. Köye gelen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin yaptığı incelemelerin ardından, telef olan ineğin kuduz olduğu tespit edilerek köy karantinaya alındı. Köyün girişine “Dikkat bu köyde kuduz hastalığı vardır” tabelası asıldı. Köye hayvan giriş ve çıkışını yasaklayan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri köyde bulunan 70 kedi ve köpeği aşıladı. Tilki ve inek ise belediyenin yardımıyla gömüldü.

Tilki tarafından ısırılan ineğin kuduz olduğunu belirten inek sahibi Mehmet Salih Ekmen, “İneğimiz aniden bağırmaya başladı. Önce ineğe ne olduğunu anlayamadık. İneğin yanına gittiğimizde can çekiştiğini gördük. Bu durumu Sason İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde bulunan veteriner hekimlere ilettik. Köye gelen veterinerler ineğin kuduz olabileceğini belirterek fazla yaklaşmamamızı söyledi. Biraz zaman geçtikten sonra inek telef oldu” dedi.

Köye gelen Sason Devlet Hastanesi personelleri aşılama çalışmaları başlattı. Vakanın yaşandığı köyde gerekli bütün çalışmaları tamamladıklarını belirten Sason İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sami Gümüşten, gerekli tüm önlemlerin alındığını dile getirdi.

Gümüşten, “Kuduz vakasının yaşandığı Ordu mezrasında gerekli olan her türlü tedbir alınmış ve bütün köy halkı bilgilendirilmiştir. Olayın ilk duyulmasından itibaren derhal veteriner hekimlerimizi köye göndererek gerekli araştırmaları yapmalarını talep ettik. Köye gelen veteriner hekimlerimiz tilki tarafından ısırılan inekte kuduz hastalığına rastlandığını bizlere iletti. Bizler de derhal diğer ekiplerimiz ile birlikte köyde karantina uygulayarak köyün girişinde uyarı levhaları astırdık. Telef olan ineğin ve tilkinin gömülmesi için Yücebağ beldesi ile irtibata geçerek gömülmelerini sağladık. İnekten aldığımız numuneleri Elazığ Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik birimine gönderdik” diye konuştu.

İHA