TOKİ, Topbaş’ın damadının kaçak projesine kalkan oldu

Kadir Topbaş’ın FETÖ’den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın Koru Florya projesi için TOKİ devreye girdi Bakırköy Belediyesi’nden Varlık Fonu’na devredilen dev sitedeki ruhsatsız konutlara iskan verilmesini istedi...

Yıllar önce hastane yapılması için Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağışlanan Florya'da E-5 kenarındaki arazi yıllar sonra karşımıza dev konut projeli Koru Florya Evleri olarak çıktı. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı da proje ortağıydı. Ev fiyatlarının ortalama 1.5 ile 5 milyon TL arasında değiştiği projede Kadir Topbaş ailesinin de 5 dairesi olduğu gündeme gelmişti.

LÜKS KONUT PLANI

Eski Cennet otoparkı olarak bilinen 95 dönümlük arsa için önce TOKİ devreye girdi. Arazi Sosyal Güvenlik Kurulu'ndan TOKİ'ye geçirildi. TOKİ hastane için ayrılmış arsaya lüks konut ve ticaret merkezi öngören bir plan yaptı. Başkan Topbaş, plan değişikliğini Meclise gönderdi. İmar Komisyonu jet hızıyla plan değişikliğine olumlu görüş verdi. Değişiklik İBB Meclisi'nde eşine az rastlanır bir süratle oy çokluğu ile kabul edildi. TOKİ, hemen ihaleye çıktı ve ihale İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın başını çektiği bir grubun üstünde kaldı. 210 milyon lira bedelle alınan ihalede Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damat Kavurmacı'nın arsa payı yüzde 50'nin üzerindeydi.

İnşaatı ortak yapan firmalar arasında anlaşmazlık yaşanınca açılan davalar sonucunda projenin planları ve yapı ruhsatı iptal edildi. Projede Ömer Faruk Kavurmacı'nın şirketine ait hisseler FETÖ soruşturması sonrası Varlık Fonu'na devredildi. Mülk sahibinin ise TOKİ olarak gözüktüğü proje için TOKİ ilk hamlesini yaptı ve Bakırköy Belediyesi'nden proje için iskan verilmesini istedi. Gerekçe olarak ise tamalanan projeden ev alan vatandaşların mağdur edildiğini gerekçe gösterdi. Bakırköy Belediyesi ise ilerde doğabilecek bütün sorumlulukların TOKİ'ye ait olduğunu belirterek projeye iskan verdi.

‘HİÇ ETİK DEĞİL'

Koru Florya Projesi'yle ilgili birçok kez İBB Meclisi'ne soru önergesi veren CHP'li meclis üyleri Hüseyin Sağ ve Nadir Ataman son gelişmeyi ise şöyle değerlendirdi: “TOKİ örnek olması gerekirken hâlâ yasal sürecin devam ettiği süreçte yazdığı yazı ile iskan alıyor. Bu kanuni değil, mahkeme süreci bitmeden iskan müracaatı yapamaz ayrıca kamu kullanımına ayrılmış bir arazinin yine kamu eliyle lüks konut yapılması ve ihaleyi de Kadir Topbaş'ın damadı Kavurmacı'nın alması hiç etik değil.”