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Topkapı’yı kilitleyen kaza: 6 yaralı

Fatih'te yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

12:5211 Ocak 2018
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Topkapı’yı kilitleyen kaza: 6 yaralı
Fatih'te yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında, Topkapı Alt Geçit’te meydana geldi. Kamyonet ile Topkapı-Zeytinburnu seferi yapan yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada  kamyonette bulunan 3 kişi ve yolcu minibüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.

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Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zeytinburnu yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. DHA

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