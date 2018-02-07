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Tramvay yoluna giren araç iki tramvayın arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna giren ticari araç sürücüsü, hızla ilerleyen iki tramvayın arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

15:257 Şubat 2018
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Tramvay yoluna giren araç iki tramvayın arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna giren ticari araç sürücüsü, hızla ilerleyen iki tramvayın arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akçaray Tramvay Hattı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tramvay yoluna giren hafif ticari araç sürücüsü, yanından geçtiği tramvaya aldırış etmeden aracıyla tramvay yolundan ilerlemeye çalıştı. Hızlı bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen tramvayı fark edince yan tarafından kendisiyle aynı yönde ilerleyen tramvayın önüne geçmeye çalıştı. Aracı fark eden tramvay sürücülerinin yavaşlamasıyla kaza son anda önlenirken, otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. O anlar tramvayın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son güncelleme: 16:2407.02.2018
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