Hacı adayları için kader günü! Hac kura sonuçları 2018 belli oldu mu, nasıl sorgulanacak? TRT DİYANET İZLE

Hac kura sonuçlarının nasıl sorgulanacağı, kura sonuçlarının internetten nasıl izleneceği ve ne zaman sorgulanabileceği hacı adaylarının gündeminin ilk sırasında. Gözler bugün hac kura sonuçlarında olacak. Hac kura sonuçları belli oldu mu sorusu hacı adaylarının en merak ettiği soruların başında geliyor. Hacı adayları bugün gerçekleşecek kuralar sonucunda, kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenecek. Hac kura sonuçlarını canlı olarak izlemek isteyenler için TRT Diyanet canlı izleme bağlantısı haberimizde...

Önemli dini vecibelerden olan hac ibadetini gerçekleştirmek için başvuru yapan hacı adayları kura sonuçlarını bekliyor. Kutsal toprakların yolunu gözleyenler için büyük gün bugün. Hac kura sonuçları belli oluyor, hac kura sonuçlarını araştıran hacı adaylarının gözü hem Diyanet’in resmi adresinde hem de TRT Diyanet’te olacak. TRT Diyanet’te yayınlanacak olan hac kuralarının saat kaçta başlayacağı da günün önemli soruları arasında.

HAC KURA SONUÇLARI CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK!

Hac kura sonuçları saat 11.00’de Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak. Hacı adayları sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından kontrol edebilecek. Hac kura sonuçlarını TRT Diyanet üzerinden canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

HAC KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

HAC KURA SONUÇLARI İNTERNETTEN NASIL KONTROL EDİLECEK?

Hac kura sonuçlarını internet üzerinden sorgulamak isteyenler için Diyanet’in sitesinde belirtilen açıklama şu şekilde; “Sonuçlar 01.02.2018 Perşembe günü Saat 21:00’den itibaren

buradan yayınlanacaktır.” Aşağıdaki likten açıklandığı andan itibaren hac kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

HAC KURA SONUÇ SORGULAMA BAĞLANTISI

HAC KURALARI ÇEKİLİŞİ HANGİ KURALLARA GÖRE ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur’a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.