TRT Haber’den büyük gaf: TSK, sivillere bombardıman yapıyor, saldırıyordu! Soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın dokuzuncu gününde resmi televizyon kanalı TRT ekranlarından 'tuhaf' bir yayın yapıldı. Haber spikeri Tuğba Dalkılıç, canlı yayında iki kez, TSK'nın sivilleri hedef aldığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu; “Muhabirlerimiz çok önemli bilgiler verdi. Mesela az önce Bülent Çulcuoğlu hemen çatışmaların yaşandığı bölgeden dedi ki, ‘TSK, sivillere işte bu noktadan saldırıyordu." Dalkılıç, daha sonra sosyal medya hesabından hata yaptığını söyleyerek kamuoyundan özür diledi. Spiker hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

TSK ve ÖSO güçlerince Afrin'deki Burseya Dağı'na yapılan operasyonla ilgili yapılan canlı yayında, TRT Haber spikeri Tuğba Dalkılıç ‘tuhaf’ ifadelerde bulundu.

Dalkılıç, “Muhabirlerimiz çok önemli bilgiler verdi. Mesela az önce Bülent Çulcuoğlu hemen çatışmaların yaşandığı bölgeden dedi ki, ‘TSK, sivillere işte bu noktadan saldırıyordu.’”

Çatışmalara dair bir kez daha bilgi vermek isteyen TRT Haber spikeri, ikinci defa vurgulayarak “Özellikle başından beri diyoruz ya, TSK stratejik nokta Burseya Dağı. Özellikle TSK, oradan sivil halka bombardıman gerçekleştiriyor, saldırıyordu” diye devam etti.

Dalkılıç daha sonra sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunarak özür diledi;

“Bugün TRT Haber ekranlarında yaptığım canlı yayın sırasında “terör örgütü PKK Burseya tepesinden sivilleri vuruyor” diyecekken sehven TSK dedim. Tamamen yayın heyecanıyla yapılmış bir hataydı. Kamuoyundan çok özür diliyorum.”



SPİKER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

TRT Haber’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise spiker hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilerek şu açıklamada bulunuldu;

“28.01.2018 tarihinde (bugün) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı harekâtı çerçevesinde Burseya Dağı'nı ele geçirmek için başlattığı operasyon TRT Haber kanalında başarılı bir şekilde izleyicilerimize ulaştırılmıştır. Operasyonun yapıldığı Burseya Dağı'ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında ekranda olan spikerimiz, bağlantı yaptığı muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu'nun ifadelerini canlı yayının vermiş olduğu heyecanla yanlış aktarmıştır. Bu istenmeyen bir canlı yayın kazasıdır.

Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz derhal ekrandan çekilmiş, yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurur ve yaşanan bu hata nedeniyle özür dileriz.”