TSK’nın ilerleyişi sürüyor: 7 köy daha ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 612 olduğunu açıkladı. Operasyonda bugün Raco'nun doğusundaki Befalyun, Halilo, Soğulcak, Aranda, Hacı Halil, Şeyh El Hadid ve Mustakan köyleri ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’nun Afrin harekatında bugün Raco’nun doğusundaki Befalyun, Halilo, Soğulcak, Aranda, Hacı Halil, Şeyh El Hadid ve Mustakan köyleri ele geçirilerek teröristlerden temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye’nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye´nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 44’üncü güne girildi.

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Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 178’i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 612 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK PAYLAŞTI

TSK’dan yapılan açıklamada operasyon bilgilendirilmesi yapılırken aşağıdaki arazide ilerleyişini sürdüren Türk tanklarının fotoğrafı paylaşıldı.