TSK ve ÖSO Afrin’de ilerliyor

Raco belde merkezini ele geçiren TSK ve ÖSO son olarak; Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini de temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye’nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla

Suriye´nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve IŞİD’li teröristlere yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 43’üncü güne girildi.

Bugün düzenlenen operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri sabah saatlerinde Raco’nun merkezine girmişti. Raco’nun temizlenmesinin ardından Mehmetçik ve ÖSO güçleri bölgede ilerleyişe geçti.

Son olarak; Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerinin de terör örgütlerinden temizlendiği duyuruldu.

Genelkurmay Başkanlığı da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana 139’u son 24 saatte olmak üzere, toplam 2 bin 434 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.