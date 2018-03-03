Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TSK ve ÖSO Afrin’de ilerliyor

Raco belde merkezini ele geçiren TSK ve ÖSO son olarak; Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini de temizledi.

android-time 15:57 3 Mart 2018
Haberler Gündem
Raco belde merkezini ele geçiren TSK ve ÖSO son olarak; Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini de temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye’nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla
Suriye´nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve IŞİD’li teröristlere yönelik başlatılan  ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 43’üncü güne girildi.

FOTO:Reuters

FOTO:Reuters

Bugün düzenlenen operasyonlarda  TSK ve ÖSO güçleri sabah saatlerinde Raco’nun merkezine girmişti. Raco’nun temizlenmesinin ardından Mehmetçik ve ÖSO güçleri bölgede ilerleyişe geçti.

FOTO:Reuters- Rajo uzun çatışmaların ardından temizlendi.

FOTO:Reuters- Rajo uzun çatışmaların ardından temizlendi.

Son olarak; Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerinin de terör örgütlerinden temizlendiği duyuruldu.

osa-reuters3

FOTO:Reuters – Çatışmada yaralanan ÖSO askeri tedaviye götürülüyor.

Genelkurmay Başkanlığı da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana 139’u son 24 saatte olmak üzere, toplam 2 bin 434 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son güncelleme: android-time 16:2903.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar