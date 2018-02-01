TSK’dan 13. gün açıklaması: 790 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve IŞİD'li teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 13'üncü güne girilirken, TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını 790 olarak açıkladı. Bölgeden gelen bilgilere göre, ilerleyişine devam eden ÖSO unsurları ve Mehmetçik Ali Kar Köyü'nü ele geçirdi. Öte yandan terörist örgüt YPG'nin kan anonsları yaptığı ve anonsların Türkiye tarafından da duyulduğu bildiriliyor.

TSK’nın 20 Ocak günü saat 17.00’de, 72 savaş uçağının havalanmasıyla başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda, 13’üncü güne girildi. TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Hatay ile Kilis’ten giriş yaptığı Afrin kırsalındaki köylerle stratejik Burseya Dağı’nı ele geçirdikten sonra yeni hedeflerine doğru ilerleyişine devam ederken Ali Kar Köyü’nün de teröristlerden temizlendiği açıklandı.

HEDEF: RACO

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 13. gününde sürüyor. Teröristlerin yaptıkları yığınaklarla savunma hattı oluşturduğu stratejik öneme sahip Raco beldesine hakim tepeler kontrol altına alınırken, Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin de Raco'ya ilerleyişi devam etti.

KİLİS VE HATAY’A GECE 4 ROKET ATILDI

Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden dün gece saatlerinde ateşlenen 2 roket, Kilis kent merkezine düştü. Roketlerden biri, Ekrem Çetin Mahallesi’nde bulunan Mehmet Baloğlu´na ait evin duvarına diğeri ise Barış Mahallesi’ndeki İbrahim Halil Almaz’a ait evin zeminindeki dükkana isabet etti. Roketin düştüğü anda ses duymadığını söyleyen Mehmet Baloğlu, “Eşim ve çocuklarım, yakınlarımın evindeydi. Ben de yalnız kalıyordum. Roket düştüğünü duymadım. Sabah fark edince de polise ihbarda bulundum. Can kaybımız yok. Sağlık osun” dedi. Roketli saldırıların yapıldığı yerlerde, polis tarafından sabah inceleme yapıldı.

Hatay’ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine de dün gece terör örgütü mevzilerinden ateşlenen birer roket düştü. Roketler, boş araziye düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

ERDOĞAN: ALÇAKLAR BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı’ya dün öğle saatlerinde yapılan roketli saldırıda yaşamını yitiren lise öğrencisi Fatma Avlar’ın babası Ahmet Avlar’ı telefonla arayıp, aileye sabır diledi. Terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile için gerekli her türlü desteğin sağlanacağını söyledi. Erdoğan, saldırıdan yaralı kurtulan Avlar’ın diğer çocuğu Bilgey Avlar için de şifa dileyip, “Bu alçaklar, bunun bedelini çok ağır ödüyorlar, ödemeye de devam edecekler. Bunların hesabını sormadan, gazilerimizin şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız” dedi. 5 çocuk babası Ahmet Avlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Vatanımız, milletimiz sağ olsun” diye karşılık verdi.

TSK: 790 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı’nca, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 790 olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.” (DHA)

TERÖRİST YPG KAN ANONSLARI YAPIYOR

Zeytin Dalı Harekatı’yla darmadağın olan terör örgütü YPG, yaralı militanları için Kobani'de kan anonsları yaptırıyor.

Zeytin Dalı harekatı 13'üncü gününde operasyonda ağır kayıplar veren terör örgütü, yaralılar için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani'de kan toplamaya çalışıyor.

Terör örgütü, hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak halkı kan vermeye çağırıyor. Anonslar Türkiye tarafındaki Mürşitpınar'dan da duyuluyor. (İHA)