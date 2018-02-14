Zeytin Dalı’nda 26. gün… TSK’dan açıklama: 1485 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Afrin'de öldürülen terörist sayısının 1485'e çıktığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yapılan son açıklamada;

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında 14 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 46 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir” denildi.

MEHMETÇİK AFRİN KIRSALINDA PATLAYICI İMHA EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye´nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan bölgelerdeki mağara ve arazilerdeki tuzaklanmış patlayıcılar güvenlik güçlerince imha ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak’ta başlatılan harekat kapsamında, Afrin kırsalında 50’nin üzerinde köy, belde ve stratejik nokta terör örgütünden temizlendi. Teröristler, kaybettikleri bölgelerde birçok noktaya ise mayın ve patlayıcı tuzakladı. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, teröristlerin kaybettikleri mağara girişleri ve birçok noktada arazi yapısına uygun şekilde kamufle ettikleri patlayıcıyı tuzakladıklarını saptadı. Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar ise güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha ediliyor. (DHA)

KİLİS BELEDİYESİ’NDEN 500 KİLO BAKLAVA

Kilis Belediyesi tarafından Suriye’nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere baklava ikram edildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 14 Şubat sevgililer gününde eş ve sevdiklerinden uzakta vatan için görev yapan askerleri unutmadıklarını söyledi. Harekata katılan askerleri bu özel günde unutmayarak, sevgilerini göstermek için 500 kilo baklavayı Mehmetçiklere gönderdiklerini anlatan Hasan Kara, “Birilerinin sevgilisi, birilerinin kardeşi, birilerinin eşi bizim güvenliğimizi sağlamak için kendi varlığımız kendi sınırlarımızdaki terör örgütlerini temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde çarpışıyor. Biz de 14 Şubat Sevgililer Günü´nü kutlamak yerine 500 kilo tatlıyı Mehmetçiklere gönderiyoruz. Ağızları tatlansın, güç kuvvet olsun” dedi. (DHA)

KONYA’DAN İLAÇ VE GIDA DESTEĞİ

Konyalı esnaf, Afrin´deki Zeytin Dalı Harekatı´na katılan Mehmetçiğe bir TIR dolusu ilaç ve gıda gönderdi. Konya´daki esnaf tarafından yapılan kampanya ile toplanan malzemelerin bulunduğu TIR, ilçeye geldi. Burada da kurban kesilip dua edildikten sonra Afrin´e gönderilmek üzere malzemeler Reyhanlı Belediyesi’ne teslim edildi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, teslim aldıkları ilaç ve gıda malzemelerini gönderen Konyalı esnafa teşekkür etti. (DHA)