TSK’dan son dakika haberi… Afrin’den çok acı haber: 8 şehit 13 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışmadan acı haber geldi. TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında 5 askerin şehit olduğu 7 askerin de yaralandığı bildirildi. TSK'dan gece saat 00:00 sularında yapılan ikinci açıklamada ise 3 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi. TSK'nın iki açıklamasına göre Afrin'de toplan 8 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Öte yandan çatışma bölgesine hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ATAK helikopterleri de teröristler tarafından saldırıya uğrarken 23 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Afrin’den gece saatlerinde çok acı bir haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan son dakika açıklamasında Zeytin Dalı Harekâtı’nda kapsamında Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK AÇIKLADI: 5 ŞEHİT 7 YARALI

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

TSK’DAN İKİNCİ AÇIKLAMA: 3 ŞEHİT 6 YARALI

TSK’dan gece saat 00:00 sularında yapılan ikinci açıklamada ise 3 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirild.

TSK’dan yapılan açıklamada “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELTİRİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çatışma çıkmıştı. Ağır silahlarla saldırıda bulunan 23 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

PÖH, JÖH VE KORUCULARA SALDIRDILAR

Terörist grubu etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin ele geçirmek için ilerlediği Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden 80-100 kişilik terörist grubu çıktı. Tünellerden çıkan teröristler, ellerindeki ağır silahlarla PÖH, JÖH ve koruculardan oluşan timlere saldırmaya başladı.

HELİKOPTER İSABET ALDI

Çatışma bilgisi üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin bulunduğu Kel Tepe bölgesi sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Bu sırada hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. Teröristlerin saldırısında bir helikopter isabet alınca iniş yapamayarak geri çekildi. Bunun üzerine havalanan jetler teröristlerin bulunduğu tepe bölgesine hava bombardımanı düzenledi. Uçakların bombalamasının ardından bölgeye inen helikopterler durumu ağır olan yaralıları tahliye ederek Hatay ve ilçelerindeki hastanelere taşıdı. Durumu daha iyi olan yaralılar ise araçlarla sınır hattına taşındı ve ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

ASTSUBAY PALANCI’NIN ŞEHADET HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında bugün öğlen saatlerinde Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG’li teröristler arasında çıkan şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın şehadet haberi, Gazikent Mahallesi Palmiye Apartmanı'ndaki baba ocağına ulaştı. Aileye şehadet haberini İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ve askeri yetkiler, sağlık personeli eşliğinde iletti.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan emekli polis memuru baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı büyük üzüntü yaşadı. Şehit baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziye ziyaretine geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesine kayıtlı olan Uğur Palancı'nın üç erkek kardeşin ortancısı ve bekar olduğu öğrenildi.

KASTAMONU’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Şehit Demirel’in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

30 AĞUSTOS’A NİKAH TARİHİ ALMIŞLARDI

Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.

“NASİPTE VARSA DÖNERİZ SEVDİKLERİMİZE, GÖREV BAŞLASIN”

Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in 5 Kasım 2017 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesindeki askeri birliğinden Afrin'e göreve giderken sosyal paylaşım sitesindeki yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Şehit Arif Demirel'in “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın” yazısı yazdığı görüldü.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un (23) memleketi Konya’ya ateş düştü.

Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç’a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç’un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

AYDIN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nda kapsamında Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı. Şehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

ISPARTA’DAKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un (24) Isparta’daki ailesine şehadet haberi verildi. Afrin bölgesinde Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un şehadet haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü’nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi. Sağlık ekipleri de şehit evinde hazır bekletildi. Şehadet haberini duyan vatandaşlar ve yakınları da Açıkkol ailesinin evine akın etti. Jandarma ekipleri tarafından şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Açıkkol’un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin’e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol’un Afrin’e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında ‘Afrin’e şehit olmaya gidiyorum.’ dediğini söylediler. Odasında ‘Gayret bizden, zafer Allah’tan’ şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol’un 1’i kız 4 kardeş oldukları belirtildi.

ATEŞ ESKİŞEHİR’E DÜŞTÜ

Afrin'e bağlı Bilalköy yakınlarında teröristler ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin'in Emek Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından acı haber verildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Çetin'in acı haberini alan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin’i askeri erkan sakinleştirirken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise adreste hazır bulundu. Şehit haberini alan aile yakınları ve mahalleliler de taziye için gelmeye başladı.

1,5 AYLIK KIZI VARDI

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen Çetin’in 1 sene önce evlendiği, şehidin kızının 1,5 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Ayrıca şehidin Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu aktarıldı.

ERCİŞ’TEKİ AİLESİNE HABER VERİLDİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin´de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in (26) Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehidin Van Yolu Mahallesi’ndeki baba evine, Garnizon Komutanı Albay Murat Tumba, Başsavcı Harun Karaman ve AK Parti ilçe Başkanı Adnan Aydın ile birlikte geldi. Türk bayraklarının asıldığı eve gelen Kaymakam Yaşar, Şehit Babası Zeynal ve annesi Leyla Çevik’le görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu.

İSTİFA ETMESİNİ İSTEMİŞ

Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakanlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.

‘ŞEHİT DÜŞTÜĞÜMDE DÖNERİM’

Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin´e giderek şehit olacağını söyledi.

Afrin’de şehit düşen 1’i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için yarın ilçede tören düzenlenecek.

ERDOĞAN SOYLU VE AKAR’DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin’de yaşanan çatışmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’dan bilgi aldı. Erdoğan, 8 askerin şehit olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.