Zeytin Dalı Harekatı’nda 11. gün…

Zeytin Dalı’nda 11. güne girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Zeytin Dalı Harekâtı”na ilişkin yaptığı açıklamada "Operasyonda kimyasal ve biyolojik mühimmat kullanılmamaktadır. Harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar hedef arasında değildir. " dedi.

Saat 13:30 TSK operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Operasyonda kimyasal ve biyolojik mühimmat kullanılmamaktadır. Harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar hedef arasında değildir. ” denildi.

Saat: 11:30 TSK ve ÖSO, Mamal Uşağı’nın güneyindeki Halil Külkü köyünü ele geçirdi.

Suriye'den antik kent yalanı Suriye Kültür Bakanlığı'na bağlı Antik Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 'Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatında tarihi eserleri hedef aldığını, bu kapsamda son olarak Ain Dara Tapınağı'nın zarar gördüğünü' iddia etmişti.

TSK: ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 649

Genelkurmay Başkanlığı Zeytin Dalı Harekatına yönelik yeni bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatında 3 hedefin imha edildiği ve 33 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Zeytin Dalı’nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649’a yükseldi.

İŞTE TSK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.