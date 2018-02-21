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TSK’nın bombardımanı gece gündüz sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında fırtına obüsler ve tanklar gece gündüz terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

android-time 17:16 21 Şubat 2018
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TSK’nın bombardımanı gece gündüz sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında fırtına obüsler ve tanklar gece gündüz terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin'de terör örgütü PYD-YPG/PKK'ya yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın 33’üncü gününde bombardıman sürüyor.

Harekat kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki sınır köylerinde konuşlanan top ve fırtına obüsler terör hedeflerini vuruyor. Terör hedefleri, top ve obüs atışlarıyla imha ediliyor. Vurulan hedeflerden yükselen dumanlar, sınır köylerinde görülüyor.

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Bölgede askeri hareketlilik de devam ediyor.

İHA

 

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Son güncelleme: android-time 17:3321.02.2018
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