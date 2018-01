TTB önünde gerginlik…

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi’nde yaptığı arama sırasında bazı birlik üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı.

Afrin harekatı için “savaş bir halk sorunudur” diyen Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Bugün Başkan Raşit Tükel dahil Biirliği 11 yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltı listesinde bulunan TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyesi Taner Gören’in İstanbul’da diğer isimler ise Ankara, Eskişehir ve Diyarbakır’da gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile beraber Genel Sekreter Sezai Berber, İkinci Başkan Sinan Adıyaman, üyeler; Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz gözaltına alındı.

Söz konusu isimlerin çalıştıkları üniversitelerin odalarında da arama yapıldı. Gözaltına alınanların Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

GENEL MERKEZDE GERGİNLİK

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi'nde yaptığı arama sırasında bazı birlik üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Aralarında CHP ve HDP milletvekilleri ile Halk Evleri, DİSK, KESK, Ankara Tabip Odası üyelerinin de bulunduğu grup ile polis arasında kısa bir süre arbede yaşandı. Polis ekiplerinin TTB binasındaki aramaları devam ederken, bina önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup polisin müdahalesine rağmen alandan uzaklaşmadı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları neticesinde toplanan deliller incelenmek üzere çuvallarla emniyete götürüldü.

STK’LAR TEPKİ GÖSTERDİ

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasının ardından TTB’nin Ankara’daki merkez binasını önüne gelen bazı CHP ve HDP milletvekillerinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, operasyona tepki göstererek konsey üyelerinin serbest bırakılmasını istedi.

TTB önünde açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, bir an önce bu gözaltılara son verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Bugün Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması bir kez daha Türkiye’de yaşanıyor olan faşist düzenin bir yansımadır. Hekimlerin en temel görevi yaşam hakkını savunmaktır. Bireylerin en temel hakkı da ifade özgürlüğüdür. Dolayısıyla Türk Tabipler Birliği’nin hekimleri, en temel hakları olan ifade özgürlüğünü kullanarak en temel görevlerini yerine getirmiş ve Türkiye’de halkın sağlığını korumak adına ‘barış' demiştir. Bu ifade özgürlüğünü sınırlayan ve yaşam hakkı savunucularına açıktan saldırı yapan anlayışın karşısında ‘barış' diyen, ‘yaşam hakkı diyen' ve ‘birlikte yaşamak için birlik olmalıyız' diyen milyonların bugün bu mücadeleye ortak olması gerekiyor. Biz hukuken atılacak adımlarda bir an evvel bu gözaltılara son verilmesini talep ediyoruz. Ama biliyoruz ki mücadelemiz bir toplum mücadelesidir. Biliyoruz ki bizlere düşen en temel görev ifade özgürlüğünün savunucusu olmak.”

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Onur Karahancı ise merkez konseyine sahip çıktılarını ifade ederek, “O metinde söylenen her söz, her kelime hepimiz için, sağlığımız için söylenen sözlerdi. Ve dediğimiz gibi bunun asıl amacını, arkasındaki şeyi görüyoruz. Bu, TTB’nin olabildiğince kriminalize edilip hedef haline getirilmesi için yapılan bir çalışmadır. Ama kazanamayacaklar” dedi.

‘TABİKİ SAVAŞI DEĞİL BARIŞI SAVUNACAĞIZ’

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de, TTB’nin yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Ülkemiz 18-19 aydır OHAL süreci ile yönetiliyor. Çıkarılan KHK’lar ile binlerce kamu emekçisi işinden ediliyor. Ülke siyasal ve toplumsal olarak yeniden dizayn ediliyor. AK Parti’nin artık rıza üretecek mekanizmaları kalmadı. Bugün AK Parti, içeride bu baskı rejimini devam ettirebilmek için, dışarı da da emperyalist paylaşımdan pay alabilmek için OHAL’den ve savaştan başka çaresi kalmayan bir iktidardır. Bizler ülkede yeniden demokrasi tesis edilmesi için mücadele eden örgütler olarak tabiki insanların ölmesini değil yaşamasını savunacağız. Tabiki savaşı değil barışı savunacağız. Bu hekimliğin en temel görevidir ve barış içinde yaşama hakkının en temel gereğidir.”

‘SARAYIN SAVCILARI OLMASINLAR’

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bu operasyonun yasadışı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Bu operasyon demokrasiyi, anayasayı, hukuk devletini ayaklar altına alma operasyonudur. Bu soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları yasamayı çiğnemektedir. Buradan o savcılara sesleniyorum. Siyasi iktidarların payandası olmayınız. Siyasi iktidarların iki dudağının arasından çıkan sözlerle soruşturma başlatmayınız. Cumhuriyet savcıları cumhuriyetin savcıları olsunlar. Halkın, milletin savcıları olsunlar. Sarayın savcıları olmasınlar. Mevcut olan bu soruşturmayı haksız, hukuksuz bir şekilde ilerleten ve bu safhaya getirenler hukuk önünde bir gün hesap vereceklerdir. Unutmasınlar ki sırtlarını dayadıkları bu düzen, bu otoriterleşme, bu faşizm, bu baskı, bu demokrasiyi yok etme sistemi böyle devam etmeyecektir.”

