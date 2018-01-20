Tuncay Özkan’dan Halk Arenası’nda gündeme dair çok çarpıcı iddialar

Tuncay Özkan, Türkiye’nin felaketlerin eşiğinde olduğunu belirtip uyarılarda bulundu.
Özkan’ın ifadeleri şöyle;
“İşte felaketlerden bir tanesi…
2. ZARRAB DAVASI
İran’ın doğalgaz anlaşması gereği, İran’ın kontrol edilebilir hesaplarında durması gereken 26 milyar doları bizim uyanıklar katakulliyle Malezya ve Endonezya’ya kaçırmışlar. (Salondaki izleyici şaşkınlık içerisinde) ABD’liler bunu yakalamışlar. Şimdi ‘yeni dava’ için dosyayı bir bakanın önüne koydular.
“Ya oraya götürdüğünüz parayı kontrol edilebilir hesaplara geri getirirsiniz ya da sizin hakkınızda tıpkı Zarrab davası gibi davayı başlatıyoruz” dediler. Şimdi bunun Türkiye’ye vereceği zararın altından biz nasıl kalkarız. Şimdi dava geliyor hükümet bunları halktan saklıyor.
“ATATÜRK HAVALİMANINI PEŞKEŞ ÇEKECEKLER”
İkinci felaket…
Bir Türk havayolu şirketi bir Katarlı fona satıldı ya da satılmak üzere… Bizim Atatürk Havalimanı’mız var ya İstanbul’da. Üçüncü Havalimanı bittiğinde o havalimanını da Katarlı şirkete verecekler. Atatürk Havalimanı’nı başkalarına peşkeş çekemezsiniz. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek bakın uyarıyorum”