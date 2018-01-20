Tuncay Özkan’dan Halk Arenası’nda gündeme dair çok çarpıcı iddialar

Halk Arenası’nın bu haftaki konuklarından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, gündeme dair çok çarpıcı iddialarda bulundu. Özkan, İran'ın doğalgaz anlaşması gereği kontrol edilebilir hesaplarında durması gereken 26 milyar doların ortadan kaybolduğunu ve bunun ABD tarafından yakalanıp Türkiye'ye karşı ikinci bir davanın yolda olduğunu belirtti. Özkan ayrıca, Atatürk Havalimanı'nın da üçüncü havalimanı bittiğinde Katarlı bir şirkete peşkeş çekileceği iddiasında bulundu.

Tuncay Özkan, Türkiye’nin felaketlerin eşiğinde olduğunu belirtip uyarılarda bulundu.

Özkan’ın ifadeleri şöyle;

“İşte felaketlerden bir tanesi…

2. ZARRAB DAVASI

İran’ın doğalgaz anlaşması gereği, İran’ın kontrol edilebilir hesaplarında durması gereken 26 milyar doları bizim uyanıklar katakulliyle Malezya ve Endonezya’ya kaçırmışlar. (Salondaki izleyici şaşkınlık içerisinde) ABD’liler bunu yakalamışlar. Şimdi ‘yeni dava’ için dosyayı bir bakanın önüne koydular.

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“Ya oraya götürdüğünüz parayı kontrol edilebilir hesaplara geri getirirsiniz ya da sizin hakkınızda tıpkı Zarrab davası gibi davayı başlatıyoruz” dediler. Şimdi bunun Türkiye’ye vereceği zararın altından biz nasıl kalkarız. Şimdi dava geliyor hükümet bunları halktan saklıyor.

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“ATATÜRK HAVALİMANINI PEŞKEŞ ÇEKECEKLER”

İkinci felaket…

Bir Türk havayolu şirketi bir Katarlı fona satıldı ya da satılmak üzere… Bizim Atatürk Havalimanı’mız var ya İstanbul’da. Üçüncü Havalimanı bittiğinde o havalimanını da Katarlı şirkete verecekler. Atatürk Havalimanı’nı başkalarına peşkeş çekemezsiniz. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek bakın uyarıyorum”