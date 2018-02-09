Hükümetin, Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği’nin isimlerinde bulunan “Türk” ve “Türkiye” isminin kaldırılması kararına CHP'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, “Türk kavramını ancak bir işgal gücü kaldırmaya kalkardı” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Erdoğan’ı hedef aldığı konuşmasını Meclis Genel Kurulu'nda yaptı. Böyle bir kararın ancak işgalci bir güç tarafından alınabileceğini vurgulayan Balbay, “Türkiye’deki kurumların başından Türk ve Türkiye kavramlarını attırmak ancak ve ancak Türkiye’yi işgal eden bir gücün işi olabilir. Başka kimsenin işi olamaz. Ancak böyle bir güç gelir Türkiye’ye, bu ülkedeki Türk kavramını nasıl unutturayım, nasıl erozyona uğratayım diye düşünür” ifadelerini kullandı.

OPERASYONU ELEŞTİRMİŞLERDİ

Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği, Afrin’e yönelik başlatılan operasyonları eleştiren açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert tepki göstermiş ve iki kurumun başında bulunan Türk ifadesinin kaldırılmasını istemişti. Erdoğan’ın bu isteği sonrasında da Hükümet hemen harekete geçerek iki kurumun isimlerini değiştirme kararı almıştı.