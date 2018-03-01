Türkiye delirme döneminden geçiyor

Yazar, sunucu, gazeteci, seslendirme sanatçısı Metin Uca SÖZCÜ’ye konuştu. 8 yıl aradan sonra çıkardığı kitapla yeniden gündeme gelen Uca, “Ne yazık ki işini normal şekilde yapmanın kahramanlık, işini yapmayıp sessiz kalmanın da akıllılık sanıldığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

RÖPORTAJ: Yüksel ŞENGÜL

Yazar, sunucu, gazeteci, seslendirme sanatçısı Metin Uca, 8 yıllık bir aradan sonra ‘Alışmadık Gözde Lens Durmaz' adlı kitabını Destek Yayınları'ndan çıkardı. Geçmişle günümüz arasına kahkahası bol köprüler kuran, güncel olayları yaşadığımız sıkıntılarla sarmalayıp sunan Uca ile kitabını, yaşadıklarını ve memleket meselelerini konuştuk. İşte, üç milyonun üstünde Twitter takipçisi, 280 bini geçen Instagram izleyeni olduğu için “Bir gazete gibiyim” diyen Metin Uca'nın anlattıkları.

– 8 yıllık bu ara zorunlu mu gönüllü müydü?

Televizyondaki sabah haberlerini bırakalı 15 yıl, Passaparola'yı bırakalı 5 yıl, kitap olayında ise 8 yıllık bir ara vermişim. Toplumların da tıpkı insanlar gibi delirme dönemleri yaşadıklarını düşünüyorum. Türkiye de delirme döneminden geçiyor.

– Delirme dönemini biraz açalım mı?

Her kavramın içinin boşaltıldığı, her kavrama yeni anlamlar yüklendiği, yeni bir kaosun ve kaosa göre herkesin kendisini yeniden şekillendirdiği bir dönem. Benim uzak kalış nedenim bu kaosu dışardan izlemekti, çünkü içeride kalmak benim için daha acıklı olacaktı.

– O dönemde de kitap yazabilirdiniz…

Benim kitaplarım edebi nitelikli değil, güne tanıklık eden gülmece kitaplarıdır. Ancak gülmecesini yitirmiş bir dönemden geçtik. Gülmece kurgulayacak hal kalmadı.

– Gelelim, Alışmadık Gözde Lens Durmaz adlı yeni kitabınıza…

Geçmişten günümüze kahkahalı düşünmelerle bir köprü kurmayı denedim, dilerim her okuyana keyif verir, zihin açar, hafızaları tazeler. Zaten 8 yıl yoktum ama bu kitabın sadece araştırmaları bile 4-5 yıl sürdü. Kısacası, herkesin bağıra çağıra konuştuğu şu dönemde bu kitabımla karıncayı bile incitmekten kaçındım. Bu kitabımda kahkahalarla gülemeyeceksiniz, sadece buruk gülücükleriniz olacak.

– Yaşananları hatırlatmak, yeniden anımsatmak önemli…

Yurdum insanı çok unutkan, her şeyi unutuyoruz ve bunu erdeme de dönüştürdük. Ne diyoruz, ‘Unut gitsin, derdin bitsin' diyoruz şimdi. Bu toplumda ‘Ne sağcısın ne solcu, futbolcusun futbolcu' denilmiyor muydu! Futbolcuların bile işin içine girdiği dönemler oldu.

– Mesela…

Mesela, bir dönem kafa toplarına çıkmaktan kafasız kaldığı ortaya çıkan bir ünlü futbolcunun sonradan Manyak Fetullah'ın peşinden nasıl gittiğini öğrendik. Herkes onlara saygı gösterirken biz gerçeği haykırıyorduk. Bir efsane film yıldızı da kalkıp ülkemizde aşırı özgürlükler olduğunu söyledi. Keşke, değerli yakınlarının borçlarının ötelenmesini Türkiye'deki özgürlüşmenin temeli saymasaydı. Ne yazık ki işini normal şekilde yapmanın kahramanlık, işini yapmayıp sessiz kalmanın da akıllılık sanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Delirme dediğim biraz da bu…

Sadece gazeteci olsaydım şu anda hapiste olurdum!

– Çok da iddialısınız…

Bu kitap Hitler'e insancıllığı, Beethoven'a damardan arabeski, Trump'a da empatiyi öğreten bir taşyapıt dedim, özellikle dedim. Kültürsüzlük kültürüne, ekran kirliliğine, medyanın beyin yıkamasına karşı panzehir olacak. Açmazlara karşı durup düşünelim dedim. Düşünmekten ve konuşmaktan korkmamak gerekiyor. Ne var ki, düşündüğünü söylememenin bile cezalandırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Sadece gazetecilik yaparak hayatımı sürdürüyor olsaydım şu anda ya hapisteydim ya da işsizlikten aç kalmıştım. Yıllardır ekranda değilim ama unutulmadım, çalışıyorum, sahnedeyim, ayaktayım.