Türkiye şehitleri için yürüdü

Sarıkamış Harekatı’nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türkiye Şehitleri ile Yürüyor” adlı yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Türkiye’nin dört bir tarafından Sarıkamış’a gelen 7’den 70’e her yaştan yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Enver Paşa komutasında 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağları'nda soğuktan donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik, ‘Türkiye Şehitleri ile Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen her yaştan yaklaşık 30 bin kişi, şehit düşen Mehmetçikleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk zirvede buluştu. ‘Türkiye Şehitleri ile Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bölge valileri, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, izciler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılara sıcak çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kızılçubuk Toplanma Merkezi’nde saat 10.00'da başlayan yürüyüşte katılımcılar dev bayrak ve Atatürk posterleri ile ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla soğuk havada yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu izleyerek Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki Sarıkamış Şehitliği tören alanına geldi. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüşe Türkiye'nin 81 ilinden gelen yaklaşık 30 bin kişi katıldı. (İHA)