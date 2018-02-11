Türkiye şehitlerini uğurluyor

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanıyor.

Adana şehidini uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Halis Koca, (28) memleketi Adana’nın İmamoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca’nın cenazesi, helikopterle getirildiği ilçe stadından alınarak ailesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehit Koca’nın cenazesi, törenin yapıldığı Ayvalı Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Törene, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca’nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca’nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri ifade edildi. Şehit Koca’nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hataylı Şehit Uzman Çavuş Ekiz son yolculuğuna uğurlandı

PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz’in (27) cenazesi, memleketi Hatay’ın Erzin ilçesinde, toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş Ekiz’in naaşı ilk olarak baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi’ne getirildi. Burada helallik alınırken, şehit oğlu Ekiz’in Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar ve 4 yıllık uzman çavuş olan Şehit Ekiz’in cenazesi, daha sonra törenin yapıldığı Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, ilçedeki asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ

Hatay’ın Zeytin Dalı Harekatı’nda verdiği 4’üncü şehit olan Ekiz’in ablası Gülşah Ekiz’in Eskişehir’de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz’in de 2010’da İstanbul’daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Adıyaman şehidini uğurladı

Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın Adıyaman'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit babasının kolundan hiç ayrılmadı.

Afrin’de devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın cenazesi sabah saatlerinde helikopterle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi’ne getirildi.

Eyüp, Esra ve Ecrin isimli üç kardeşi bulunan Şehit Sarıaslan’ın cenazesi tören öncesinde son kez baba ocağına götürüldü. Buradan tören alınana getirilen şehidin cenazesine sarılan yakınları gözyaşları döktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit babası İmam Sarıaslan'ın koluna girerek, ona destek olmaya çalıştı. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Suvarlı Belde Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

İzmir’de Helikopter şehidi yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 22’nci gününde, düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın (32) cenazesi, memleketi İzmir’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehidin annesi Hasibe Karaman’ın “Kalk oğlum” diyerek, tabuta kapandığı törende, eşi Duygu Karaman’ın ise metanetli durduğu görüldü.



NÖBET TUTAN ASKERLERİN GÖZYAŞLARINI ŞEHİT YAKINLARI SİLDİ

Şehidin acılı annesi, “Kalk oğlum” diyerek, tabuta kapanırken, cenazenin başında duran eşinin ise metanetli durup, gözyaşı dökmediği gözlendi. Tabutun başında nöbet tutarken, ağlayan askerin gözyaşlarını, şehit yakınları mendille sildi. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları, yeşil- kırmızı tişörtler giyerek, cenaze törenine katıldı. Törende ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra helallik alınmasının ardından şehit pilotun tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği’nde toprağa verildi.



Afrin şehidi İstanbul’da toprağa verildi

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca (25) için Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Kartal’daki baba evinde alınan helalliğin ardından camiye getirildi. Şehidin babası Ramazan Karaca ve annesi Fadime Karaca taziyeleri kabul ederken, havanın yağışlığı olmasına rağmen yüzlerce kişinin camiye akın ettiği görüldü.

DHA-İHA