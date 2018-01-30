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Türkiye’nin Esad ile teması var mı? Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin açıkladı

Zeytin Dalı Harekatı sürerken Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin'den önemli bir iddia geldi. Şahin, Esad ile Türkiye'nin temas halinde olabileceğini söyledi.

01:1730 Ocak 2018
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Zeytin Dalı Harekatı sürerken Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin'den önemli bir iddia geldi. Şahin, Esad ile Türkiye'nin temas halinde olabileceğini söyledi.

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerle Zeytin Dalı Harekatı’ndaki son durumun tartışıldığı programda Şahin, önemli bir iddiada bulundu.

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“DOLAYLI OLARAK GÖRÜŞÜYORDUR”

Esad ile Türkiye’nin teması olabileceğini ifade eden Şahin, “Türkiye bugün Şam’la ve Tahran’la görüşüyorsa dolaylı olarak Esad’la görüşüyordur. Bunu görmediğimiz, söylemediğimiz zaman doğru bir şey olmaz. Suriye’nin içine düşmüş olduğu durum hiç istenmeyen aktörleri bir araya getirebilir. Nasıl Esad ile, İran ile birlikte hareket eden PKK, ABD ile birlikte hareket ediyorsa, Türkiye’de kendi çıkarlarını korumak için belli aktörlerle bir araya gelebilir” ifadelerini kullandı.

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