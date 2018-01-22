Türkiye’yi ağlatan asker annesi Yüksel teyze…

Mehmetçikler için sınıra akın eden vatandaşlar onlara destek uğruna ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Askere; tatlıdan lahmacuna, çaydan kahveye kadar ulaşabildikleri her şeyi tedarik eden köylüler, Afrin'e giden Mehmetçikleri dualarla uğurluyorlar. sozcu.com.tr'den canlı yayınlanan o anlarda sözün bittiği yere gelen muhabirimiz Bora Erdin, operasyona katılan askerler için gecesini gündüzüne katan Yüksel annenin elini öperek duygularını ifade etti.

Bora ERDİN / Kubilay ALTUĞ – sozcu.com.tr

Tanklarımız Hatay'ın Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasına konuşlanmaya başladı… Sözcü TV ekibi de Hassa bölgesindeki manevraya ve ÖSO güçlerinin Afrin'e geçişlerine tanıklık etti.

Tam bu esnada orada bulunan muhabirimiz Bora Erdin’e konuşan Yüksel Memişoğlu, Emrah ve Yunus adında iki oğlu olduğunu ve onların da Hakkari’de vatani görevini yaptığını belirterek “Buraya askerlerimiz için geldim. Hepsini doyurdum. Çay yaptım… Sarma bile sardım onlara. Sabaha kadar uyumadım onlar için. Allah kaza bela vermesin yavrularımıza” deyip, duygularını dile getirdi. Memişoğlu’nun bu sözleri izleyen herkesi ağlattı.

MEHMETÇİK’E BAL GÖNDERDİLER

Yüksel teyze kısıtlı imkanlarıyla Mehmetçik’in karnını doyurmaya çalışırken aynı saatlerde Marmaris’li bir grup vatandaş birleşip Afrin’de, teröristlere kan kusturan Mehmetçik’e bal gönderdiler. 1 ton bal hazırlayan Marmarisliler ürünleri kargoya verdi. İş kadını Meral Günay, “Biz, millet olarak destek yazan Mehmetçiklerimize bir şeyler yapalım diyerek bir araya geldik. Operasyon bölgesinde, hava soğuk ve kötü. Askerimizin moral ve enerjiye ihtiyacı var. Bu kampanyada hiçbir siyasi girişim yoktur ve tamamen sivil vatandaş desteğidir. Tek amacımız Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ve onlara moral olmaktır. Bizlerin huzur ve güvenini sağlayan güvenlik güçlerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Devletimiz her zaman onların yanındadır. Çam sakızı çoban armağanı olarak düşündük ve yola çıktık. Rabbim yanınızda olsun ayağınıza taş değmesin, dualarımız sizinle” dedi.

22 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Suriye’nin Afrin kentindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütleri hedeflerine yönelik ‘Zeytin Dalı’ harekâtının başlamasıyla Şanlıurfa Valiliği ve Sivas Belediyesi bayrak dağıttı. Şanlıurfa Valiliğin çağrısı üzerine harekete geçen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam ile birlikte ilçedeki esnafa ve vatandaşlara 10 bin Türk bayrağı hediye etti. Sivas’ta ise Belediye Başkanı Sami Aydın kent merkezinde bulunan dükkanlara ve vatandaşlara Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı 12 bin Türk bayrağı dağıttı.

İŞÇİLER EYLEMİ BIRAKTI

Türk Metal Sendikası tarafından MESS ile aylardır sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamamasının ardından 18 Ocak’ta greve gitme kararı alındı. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkıp, eylem yapan sendika üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ nedeniyle eylemlerini sonlandırma kararı verdi. Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, kent meydanlarında ya da caddelerde eylem yapmama kararı alındığı belirtildi.

ZEYTİN FİDANI DİKTİLER

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, TSK’nın Afrin’deki PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütlerinin mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekâtına destek için zeytin fidanı dikti.

GÖNÜLLÜ AFRİN BAŞVURUSU

Burdur'da özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Songül Sütci, Askerlik Şubesi'ne yaptığı dilekçeli başvuruyla gönüllü olarak ‘Afrin Operasyonu'na katılmak istediğini beyan ederek, “Eğer kabul görürse böyle bir harekata katılmak benim için onur olacaktır” dedi. Burdur'da 45 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Songül Sütci, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dilekçe yazarak Burdur Askerlik Şubesi'ne gönüllük başvurusunda bulundu.

DOĞU TÜRKİSTANLILARDAN GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terörist gruplara yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından, İstanbul’da yaşayan 500 Doğu Türkistanlı, Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığı’na gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Burada konuşan Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, “Doğu Türkistanlı muhacirler, şartsız Türk ordusuna destek vermek için vatani göreve taliptir” dedi. (DHA-İHA)