Tuvalette unutulan silahı alınca gözaltına alındı

Samsun'da emekli polisin bir derneğin tuvaletinde unuttuğu silahı alan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Şoförler Derneğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvalette tabancasını unutan emekli polis memuru, daha sonra geri geldiğinde tabancanın yerinde olmadığını gördü. Olay polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri güvenlik kameraları kayıtlarından tuvalette unutulan tabancayı Ş.D.’nin (47) aldığını tespit etti. Ş.D. yakalanarak Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan Ş.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İHA