Tuzla’daki kötü kokuya ilişkin Adli Tıp raporu hazırlandı: Kimyasal madde döken 4 vidanjör tespit edildi

Tuzla’da İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine dökülen kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinden alınan numuneler ile vidanjörlerden alınan numunelerin karşılaştırılmasına yönelik Adli Tıp raporu tamamlandı. Kanalizasyona dökülen atıkların 4 vidanjör tarafından boşaltıldığı tespit edildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, 25 Aralık 2017 tarihinde hissedilen yoğun koku bölgede paniğe neden oldu. Kokudan rahatsızlanan 97 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” ve “çevrenin kasten kirletilmesi” suçlarından soruşturma açıldı. İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde duyulan yoğun kokunun nedeni araştırılmaya başlandı. Kokunun, İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine dökülen kimyasal atıktan yayıldığı açıklandı. Savcılık, olay yerinden alınan numuneler ile vidanjörden alınan numunelerin karşılaştırılmasına yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlanmasını istedi.

Atıklar 4 vidanjörden dökülmüş

20'nin üzerinde vidanjörden alınan örneklerin incelendiği raporda, olay yerinden alınan numuneler ile 4 vidanjörden alınan numunelerin birbiri ile uyumlu olduğu belirtildi. Çok sayıda kimyasal atığın döküldüğü tespit edilirken, bu numunelerin bazılarının insan sağlığına zararlı olduğu tespit edildi.

Yeni bir rapor istenebilir

Savcılık, incelenen vidanjörler üzerinden şirket yetkililerine ulaşarak, ifade işlemlerine başlayacak. Öte yandan, kokudan etkilenen kişilerde hayati tehlike oluşup oluşmadığına yönelik de yeni bir rapor isteneceği bekleniyor.