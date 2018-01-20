Uçaklar vurdu, tanklar Suriye’ye geçiyor

Afrin'e yönelik başlatılan hava harekatı sonrası Türkiye'den yeni bir adım daha geldi. Akşam saatlerinde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen askeri konvoy, Suriye tarafına geçmeye başladı.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu başladı.

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Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalanarak Suriye tarafına hareket etti.

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BAŞBAKAN KARA HAREKATI SİNYALİ

Türk Savaş uçakları sınırdaki PYD mevzilerini bombalarken ÖSO birlikleri de Afrin’e doğru ilerledi. Başlayan hava harekatı sonrası Türkiye’den yeni bir adım daha geldi. Türkiye hava harekatından sonra kara harekatı için de gerekli hazırlıkları yaptı.

Konuyla ilgili açıklama Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada kara harekatı sinyali verdi. Açıklamadan kısa bir süre sonra da sınıra konuşlandırılan tanklar Suriye sınırından geçmeye başladı.

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GEÇİŞLER SÜRÜYOR

Akşam saatlerinden itibaren Kilis'e gelen tanklar ile fırtına obüs topları, Kilis'in Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye geçiş yapıyor. Peyderpey tankların Suriye'ye geçişleri sürüyor.