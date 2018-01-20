Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uçaklar vurdu, tanklar Suriye’ye geçiyor

Afrin'e yönelik başlatılan hava harekatı sonrası Türkiye'den yeni bir adım daha geldi. Akşam saatlerinde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen askeri konvoy, Suriye tarafına geçmeye başladı.

23:2120 Ocak 2018
Haberler Gündem
Afrin'e yönelik başlatılan hava harekatı sonrası Türkiye'den yeni bir adım daha geldi. Akşam saatlerinde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen askeri konvoy, Suriye tarafına geçmeye başladı.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu başladı.

İLGİLİ HABERSon dakika! TSK, Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' başlattı! İşte Afrin operasyonunda son durumSon dakika! TSK, Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' başlattı! İşte Afrin operasyonunda son durum

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalanarak Suriye tarafına hareket etti.

Foto: DHA

Foto: DHA

İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli görüşmesinde Afrin'e kara harekatı sinyaliSon dakika haberi... Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli görüşmesinde Afrin'e kara harekatı sinyali

BAŞBAKAN KARA HAREKATI SİNYALİ

Türk Savaş uçakları sınırdaki PYD mevzilerini bombalarken ÖSO birlikleri de Afrin’e doğru ilerledi. Başlayan hava harekatı sonrası Türkiye’den yeni bir adım daha geldi. Türkiye hava harekatından sonra kara harekatı için de gerekli hazırlıkları yaptı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Konuyla ilgili açıklama Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada kara harekatı sinyali verdi. Açıklamadan kısa bir süre sonra da sınıra konuşlandırılan tanklar Suriye sınırından geçmeye başladı.

İLGİLİ HABERSon dakika... Suriye'den Afrin ile ilgili ilk açıklama!Son dakika... Suriye'den Afrin ile ilgili ilk açıklama!
Foto: DHA

Foto: DHA

GEÇİŞLER SÜRÜYOR

Akşam saatlerinden itibaren Kilis'e gelen tanklar ile fırtına obüs topları, Kilis'in Öncüpınar  Sınır kapısı üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye geçiş yapıyor. Peyderpey tankların Suriye'ye geçişleri sürüyor.

Foto: DHA

Foto: DHA

İLGİLİ HABERİşte Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan Leopar tanklarının özellikleriİşte Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan Leopar tanklarının özellikleri
Son güncelleme: 23:2920.01.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar