Uçakta yakıt skandalı

İstanbul’dan Ankara’ya gidecek olan THY uçağı, kalkmak üzereyken yeterli yakıtı olmadığı anlaşıldı... Pilot, ani bir frenle uçağı durdurunca yere düşen hosteslerden biri yaralandı. Uçak, yaklaşık 2 saatlik gecikme ile havalanabildi. Olası bir facia son anda engellendi...

Skandal, cumartesi gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gerçekleşen TK-2182 sayılı uçuşta yaşandı. Tarifedeki hareket saati 21.00 olarak görünen uçak, yolcularını aldıktan sonra 21.45 sıralarında kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Uçak piste yaklaşırken aniden fren yaptı. Ön taraftaki hosteslerden biri düştü ve kaşı açıldı. Yaralı hostes hastaneye kaldırıldı. UZUN SÜRE BİLGİ VERİLMEDİ Yolculara uzun süre bilgi verilmemesi tedirginlik yarattı. Bir süre sonra pilot, yakıt alındığını anons etti. Yakıt naklinin ardından uçak, saat 23.07'de havalanabildi. Yolculardan DSP eski Genel Başkanı Zeki Sezer, “Ani fren oldu, önde bulunan 3 görevli yere düştü. Birbirlerinin üzerine düştüler… Pilot ani frenle ilgili bilgi vermedi. Mürettebat değiştirildi, 2 saate yakın bir gecikme yaşandı” dedi.